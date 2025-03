Daniela Carmagnola presenta “L’Alfio” a Brinzio

Appuntamento alla Sala GAL (sottotetto del Municipio di Brinzio) con Daniela Carmagnola, figura assai nota dello sport e dell’educazione a Brinzio e non solo.

Sarà con noi per presentarci il suo libro, che racconta la travagliata ma intensa vita di Alfio Di Gregorio, sportivo italiano di origini siciliane e di anima veneta, pluri-campione del mondo di skiroll. Un vissuto pieno di salite e discese, proprio come lo sport che Alfio ha scelto per rappresentare sé stesso e il suo ideale di uomo, di compagno e di padre.

Punto cardine del romanzo è la voce dell’autrice, nonché moglie di Alfio, Daniela appunto, che rappresenta con forza autentica la carica emozionale, tenuta alta ma gestita con il sobrio controllo tipico dello sport. Le situazioni e gli stati interiori narrati, si rivelano in un incontro di mondi anche molto diversi tra loro: l’atleta ritrova il suo senso della fatica, del duro lavoro, del risultato quali pilastri della propria identità e del proprio modo di vedere la vita.

In dialogo con l’autrice, Riccardo Prando.

Ingresso libero.