Botte e insulti in centro a Gallarate, arrestato un 18enne

Botte e insulti domenica sera, dentro ad uno scontro tra due gruppetti di ragazzi ubriachi: per questo è finito nei guai in centro a Gallarate un 18enne, arrestato per lesioni a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di rilascio delle generalità. (la foto è d’archivio)

Lite partita in piazza Garibaldi, tra due gruppi di ragazzi, albanesi e nordafricani, e poi proseguita in via Manzoni e Largo Camussi.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia Locale, per bloccare la lite: agente e ufficiale intervenuti si sono beccati la loro dose di calci e pugni, mentre fermavano il più esagitato del gruppo, appunto il 18enne.

Lo scontro in centro città ha richiamato altre unità di Carabinieri e Polizia di Stato, alla fine sono stati i militari ad arrestare il 18enne, noto per intemperanze in zona stazione e anche in piazza Garibaldi (zona che il sindaco Cassani ha individuato come problematica per le baby-gang, vedi qui).

La lite ha causato anche danni qua e là, agli arredi mobili su strada di qualche esercizio, e qualche minaccia a persone capitate in mezzo per caso.

Il 18enne arrestato è poi comparso in sede di direttissima davanti al giudice del tribunale di Busto Arsizio per la convalida: ha patteggiato una pena di un anno di reclusione, pena sospesa.

In serata di lunedì qualche ulteriore momento di agitazione in stazione, con una persona che è stata bloccata a terra dai carabinieri, sempre per comportamenti “sopra le righe”. È stato denunciato.