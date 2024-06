Cambia l’appalto per la gestione rifiuti. Discarica chiusa a Clivio, Induno Olona, Arcisate, Bisuschio e Porto Ceresio

Cambia l’appalto per la gestione rifiuti in alcuni comuni della Valceresio, che a partire dal 1° luglio passeranno da Ecoseib a Econord. Un passaggio che riguarda anche la gestione dei centri di raccolta rifiuti, che in alcuni casi resteranno chiusi uno o più giorni per consentire il cambio.

A Clivio, il Centro raccolta rifiuti resterà chiuso sabato 29 giugno.

A Induno Olona la chiusura riguarderà l’intero fine settimana, con il centro di raccolta non utilizzabile nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno.

Ad Arcisate i giorni di chiusura sono tre: da oggi, venerdì 28 giugno, a domenica 30 giugno.

A Bisuschio il centro sarà accessibile sabato mattina (dalel 9 alle 10), poi chiuderà nel pomeriggio di sabato 29 giugno e nella giornata di domenica 30 giugno).

A Porto Ceresio il centro raccolta rifiuti comunale di via Monte Generoso chiude nei giorni 28, 29 e 30 giugno.