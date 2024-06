Carbone e il futuro di Fdi a Samarate: “basi solide per il partito, partiamo dal 18%”

“Sono orgoglioso di aver contribuito a gettare basi solide per FdI Samarate, con una lista che ha ottenuto il 18% dei voti e 654 preferenze personali, lista di donne e uomini di valore a cui rinnovo i miei ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto. Questo risultato dimostra la crescente fiducia dei cittadini nel nostro operato e nelle nostre idee”.

Lo dice, a commento del voto amministrativo a Samarate, Francesco Carbone, il commissario che ha riavviato la sezione cittadina di Fratelli d’Italia.

Carbone era riuscito a ricucire storici strappi nell’area della destra, in particolare quello con Vito Monti, poi risultato il più votato.

Carbone riflette anche sulla funzione che il partito dea destra dovrà assumere a Samarate, dai banchi dell’opposizione.

Di seguito l’intervento completo.

Desidero esprimere i miei auguri per il Suo incarico come Sindaco di Samarate. Sebbene la Sua elezione rappresenti per il centro destra una sconfitta, mi auguro che il Suo mandato possa portare benefici alla comunità di Samarate.

Fratelli d’Italia è un grande partito con radici profonde ma relativamente giovane, specialmente a livello comunale. Sono orgoglioso di aver contribuito a gettare basi solide per FdI Samarate, con una lista che ha ottenuto il 18% dei voti e 654 preferenze personali, lista di donne e uomini di valore a cui rinnovo i miei ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto. Questo risultato dimostra la crescente fiducia dei cittadini nel nostro operato e nelle nostre idee.

Nonostante le divergenze che ci hanno visto opposti, ribadisco che Fratelli d’Italia, con i propri componenti del gruppo consiliare, farà un buon lavoro di vigilanza e porterà proposte di valore in consiglio comunale. Siamo pronti a contribuire con spirito critico ma altrettanto costruttivo, assicurando un dialogo che sia sempre a vantaggio della città di Samarate.

Colgo l’occasione per rivolgere un enorme ringraziamento al Sindaco uscente Enrico Puricelli per aver dato la sua disponibilità alla candidatura per il centrodestra e per aver combattuto fino all’ultimo momento in prima linea. La sua dedizione e il suo impegno in una fase di vita così particolare per lui, sono stati un esempio per tutto il mondo politico e questo spero che rimanga un esempio per tutti noi.

Con stima e nella speranza di un dialogo proficuo, Le rinnovo i miei auguri per un mandato che possa portare risultati positivi per il territorio.