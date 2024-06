Casa della Ferramenta, il negozio di fiducia online per ferramenta e utensileria

Dagli appassionati del bricolage e dei lavori di manutenzione della casa, agli artigiani che si occupano di edilizia, decorazione e ristrutturazioni, alle imprese che necessitano di utensileria di qualità e di articoli di antinfortunistica: i clienti di un negozio di ferramenta riguardano una casistica molto ampia e spesso necessitano di un’assistenza personalizzata e professionale.

Per permettere ad ognuno di soddisfare esigenze e richieste di qualsiasi genere, CasaDellaFerramenta è la soluzione ideale: uno store online di ultima generazione nato da una lunga esperienza nel contesto della fornitura di utensileria, attrezzature e accessori di ferramenta di qualità elevata.

Un vero e proprio negozio aperto sul web, con la garanzia dell’efficienza e della qualità di un’azienda storica e specializzata unita alla potenza degli strumenti digitali e della tecnologia più evoluta. Alla base dello store online CasaDellaFerramenta si trova la rinomata azienda altoatesina Grohe, che dal oltre cento anni rappresenta un riferimento incomparabile nella fornitura all’ingrosso di utensili e materiale di ferramenta, e che ha voluto ampliare le proprie potenzialità realizzando un e-store all’avanguardia.

Attualmente, l’e-commerce creato da Grohe propone al pubblico decine di migliaia di articoli, sia acquistabili direttamente a catalogo, sia disponibili su ordinazione, offrendo un servizio completo e personalizzato di consulenza, assistenza, spedizione e consegna, con un sistema logistico evoluto e innovativo.

Una piattaforma digitale per la vendita di ferramenta e utensili

CasaDellaFerramenta si propone come negozio di fiducia online per gli articoli di ferramenta tradizionali, i sistemi di fissaggio, la minuteria metallica per mobili, arredi e porte, così come per prodotti più specifici per le aziende, dai capi di abbigliamento e accessori per l’antinfortunistica, alle macchine per pulizia e sanificazione, agli arredi per officine e magazzini.

Uno dei segni di distinzione dell’e-store è la qualità elevata di ogni prodotto: tutti gli articoli vengono selezionati con cura e provengono dai marchi migliori di ogni settore, tra cui Beko, Loctite, Wirbel, Proxxon, Milwaukee e molti altri.

Un assortimento certamente eccezionale, impossibile da trovare altrove, adatto per rispondere alle esigenze dei privati e delle imprese, che possono contare su una qualità sempre elevata e sull’esperienza di un’azienda famigliare, come è Grohe, arrivata ormai alla quarta generazione.

Tecnologia e innovazione per offrire un servizio d’eccellenza

L’intento principale di CasaDellaFerramenta è quella di fornire un servizio ampio e completo: la possibilità di scegliere tra un vasto assortimento di prodotti selezionati e sicuri, ma anche di ricevere assistenza, durante la scelta e l’acquisto e successivamente.

Per arrivare a questo risultato, alle competenze del team di operatori, che seguono costantemente percorsi di formazione e aggiornamento, si aggiunge l’applicazione di tecnologie di ultima generazione, compresa l’Intelligenza Artificiale, utilizzata nella gestione della logistica, della movimentazione delle merci in magazzino e delle operazioni di spedizione e consegna.

Un sistema organizzativo efficiente e moderno, che consente a CasaDellaFerramenta di offrire una scelta enorme di articoli, in parte in magazzino e comunque sempre disponibili su ordinazione, e di garantire tempi di spedizione ridotti al minimo, di solito non oltre 48 ore per il territorio italiano e circa 3-5 giorni per l’Europa.

Poter acquistare online una gamma così vasta di prodotti è certamente un vantaggio per le aziende così come per i privati, che possono ricevere tutto ciò di cui hanno bisogno al recapito che hanno indicato in fase di ordinazione.

Un servizio di assistenza clienti di alto livello

Come abbiamo detto, l’intento principale di Grohe, e quindi di CasaDellaFerramenta, è quello di offrire la massima qualità, oltre ad un servizio completo che permette ad ogni cliente di trovare tutto ciò di cui ha bisogno senza difficoltà.

La presenza di un catalogo particolarmente ampio rende infatti necessaria un’assistenza personalizzata e basata su ogni singola richiesta, per supportare il cliente, che sia un’azienda o un privato, nella ricerca del prodotto perfetto tra circa 20mila articoli a magazzino e oltre un milione disponibili su richiesta: un assortimento che, peraltro, viene continuamente implementato e potenziato.

Il servizio di assistenza di CasaDellaFerramenta non è un semplice supporto alla vendita, ma si propone come consulenza specializzata da parte di operatori esperti e competenti, in grado di aiutare gli utenti nella realizzazione di ogni specifico progetto. I consulenti di CasaDellaFerramenta possono essere contattati localmente anche tramite la rete di venditori presenti sul territorio italiano, e sono sempre a disposizione per dare consigli e suggerimenti e per soddisfare ogni singola necessità.