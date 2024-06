Cassani e la polemica con Arsago: “Barabba? Si è data un’interpretazione sbagliata ma chiedo scusa”

Dopo la polemica scatenata da un commento lasciato dal sindaco Dimitri Cassani nei confronti del neo primo cittadino di Arsago Claudio Montagnoli arriva una precisazione e le scuse da parte di chi l’ha innescata. Cassani ha diffuso la sua ricostruzione dei fatti non esitando anche a scusarsi con il neo eletto Montagnoli. Ne pubblichiamo i contenuti:

“Si, siamo esseri imperfetti, io in particolare ho sicuramente più difetti che pregi, alcuni di questi poi mi portano a commettere errori che, visto il ruolo istituzionale, dovrei evitare.

Ieri, a commento di un post di un’amica, l’ex Assessore del comune di Arsago, Roberta Mantovan, ho citato un brano del Vangelo che in politica viene usato, solitamente, per raffigurare una particolare situazione, uno stato d’animo, quelli bravi direbbero che ho utilizzato un artificio, una sorta di “figura retorica” per creare un particolare effetto.

Questa era la sola ed unica intenzione, far capire a Roberta che, qualche volta, il grande impegno ed i risultati ottenuti, non bastano ed il popolo sceglie secondo altri criteri.

Apriti cielo! La citazione in oggetto parlava di Barabba, un ribelle zelota (non un ladrone) e subito si è pensato che il mio riferimento fosse diretto al neo eletto Sindaco Claudio Montagnoli, quasi nessuno si è soffermato ad analizzare il contesto in cui era inserito il commento, c’era quanto bastava per fare l’articolo eclatante.

Sono stato imprudente? Decisamente si, con il senno di poi avrei potuto e dovuto evitare di lasciare spazio ad un’interpretazione legittima ancorché non aderente al significato che intendevo attribuirgli.

Con Claudio Montagnoli ho condiviso 4 anni di governo, ero presente all’investitura, con lui, del suo successore Fabio Montagnoli che è poi diventato Sindaco, lo conosco così come lui conosce me, non ho mai avuto particolari motivi di contrasto, perché avrei dovuto insultarlo?

Mi si accusa di essermi schierato con Fabio, solo perché ho partecipato a 2 serate su suo invito assieme ad altri Sindaci del CUV? Lo avrei fatto anche con lui se solo mi avesse invitato, sfido chiunque a trovare una sola dichiarazione fatta a favore di uno o dell’altro.

Appena ho letto il primo articolo ho preso il telefono e l’ho chiamato per chiarire le cose, purtroppo non mi ha risposto così come non ha risposto al successivo messaggio che gli ho inviato e che ha letto.

Lo ammetto, il commento era interpretabile così come è stato fatto, l’ho scritto senza alcuna malizia e se si è sentito offeso gli porgo le mie pubbliche scuse, qui non c’entra il rispetto istituzionale ma quello della persona che, per me, viene sempre prima di ogni cosa, come ho detto all’inizio ho molti difetti ma non ho paura nel chiedere scusa quando mi rendo conto di aver sbagliato anche se non intenzionalmente, come in questo caso!”

Dimitri Cassani

Sindaco di Casorate Sempione