La Merletti Aerospace di Arsago Seprio svela il segreto delle pmi: “Anticipiamo il futuro per competere nei mercati globali”

«Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri». Sabrina Merletti e Ivan Zingaro concludono la presentazione della Merletti Aerospace srl di Arsago Seprio con una frase di John Maynard keynes, uno degli economisti più influenti del secolo scorso.

Questa citazione potrebbe sembrare un mero esercizio di stile, se non fosse che l’intervento della seconda generazione in azienda e del responsabile dell’area amministrazione e finanza era rivolto ad altri imprenditori partecipanti al percorso formativo Digital Transformation 2025, promosso da Made Competence Center Industria 4.0 all’interno dell’Edih (European digital innovation hub) lombardo M.I.A Lombardia.

In quella citazione è racchiuso il vero segreto delle Pmi di questo territorio. Per operare su mercati complessi e altamente competitivi come quelli dell’aeronautica, della difesa e dello spazio, occorre essere sempre un passo avanti rispetto ai propri clienti e competitor. Una formula che Merletti e Zingaro hanno ripetuto più volte agli imprenditori presenti al momento formativo.

TECNOLOGIA E VISIONE

Le tecnologie sono solo un abilitatore che permette di gestire meglio e con più efficacia alcuni processi e pertanto vanno integrate nella visione e nella strategia imprenditoriale. «Industria 4.0 non è solo una rivoluzione tecnologica – ha detto Ivan Zingaro – ma soprattutto un cambio di mentalità e di strategia aziendale, che richiede investimenti in innovazione e nuove competenze».

La trasformazione digitale prevede l’integrazione delle tecnologie 4.0 nel modello di business, ma solo quelle necessarie, non tutte e nove. «Ogni azienda che desidera compiere questo percorso deve sviluppare un progetto step by step – ha proseguito Zingaro – e focalizzarsi sul proprio business. Noi abbiamo investito sulla parte IT, big data analityc, robotica avanzata correlandola alla parte di cyber security».

Gli ospiti in visita alla Merletti Aerospace

UNA TIME LINE LUNGA 13 ANNI

Alla Merletti Aerospace il processo di trasformazione è iniziato nel 2012 c’è il primo approccio con l’analisi Erp (Enterprise resource planning) un software di gestione che integra tutti i processi aziendali e tutte le funzioni rilevanti. Nel 2014 viene implementato il Microsoft Nav per la gestione documentale e nel 2015 c’è l’introduzione delle schede di rilevazione Cnc. Queste innovazioni informatiche permettono di avere sotto controllo in qualsiasi momento la produzione: dall’avanzamento di ogni singolo lavorazione all’ubicazione dei particolari da lavorare, dalla macchina su cui si sta lavorando all’operatore che ha in carico la singola fase.

La linea del tempo indica i vari passaggi fatti da Merletti Aerospace nel percorso di digitalizzazione: se la parte informativa va dal 2012 al 2015, la maturità digitale viene raggiunta nel 2021 con il primo assessment fatto dal Digital innovation hub Lombardia, al quale ne seguiranno altri due. «Queste valutazioni – spiega Sabrina Merletti – ci hanno dato conferma che il percorso intrapreso va nella giusta direzione. Inoltre ci ha permesso di ottenere validi spunti di riflessione per migliorare ancora di più il nostro sistema interno».

INVESTIRE, INVESTIRE, INVESTIRE

Gli investimenti sono un capitolo importante nel percorso di digital trasformation fatto dalla Merletti Aerospace. «Questa trasformazione non deve essere vista come un progetto unico di investimento – conclude Zingaro – ma parte integrante di tutti gli investimenti aziendali».

Dal 2018 al 2022 la Merletti Aerospace ha investito 3,5 milioni di euro, dal 2023 al 2025 l’asticella è stata portata a 4,7 milioni con benefici evidenti nell’aumento di produttività, riduzione dei costi operativi, minor spreco di risorse, miglioramento della qualità e maggiore competitività, innovazione e differenziazione sul mercato.

Le aziende, così come ha fatto Merletti Aerospace, possono contare su una serie di strumenti di finanza agevolata: dai contributi a fondo perduto ai voucher digitali, dai prestiti agevolati alle agevolazioni fiscali, come il credito d’imposta e la nuova Sabatini che negli ultimi sei anni hanno coperto il 43,6% degli investimenti in chiave 4.0.

UN PERCORSO CHE PIACE ALLE AZIENDE

«Il percorso di Digital transformation alla sua seconda edizione ha confermato l’interesse delle aziende registrando il tutto esaurito in pochi giorni – ha commentato Marta Rispoli, responsabile formazione di Made competence center Industria 4.0. – Questo ci sprona a pianificare una nuova edizione in autunno. Inoltre stiamo progettando uno spin-off dedicato al Change Management 5.0 per affrontare, con le Pmi, il tema del cambiamento all’interno della trasformazione digitale delle aziende». Il prossimo appuntamento di Digital Transformation sul territorio sarà il 27 marzo, con un focus sul tema “Open Innovation”.

INDUSTRIA 4.0