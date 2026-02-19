Ad Arsago Seprio il Carnevale 2026 si veste di Olimpiadi invernali
Alle 15.30 prenderà il via la sfilata degli “atleti” per le vie del paese
Ad Arsago Seprio il Carnevale 2026 parla il linguaggio dello sport e dei cinque cerchi. L’Oratorio San Giovanni Bosco, insieme al Comitato Genitori, ha scelto come tema della festa le Olimpiadi invernali, un’idea che accomuna anche altri oratori del territorio come Angera, Casorate Sempione e Sesto Calende.
L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio alle ore 15.30, quando prenderà il via la sfilata degli “atleti” per le vie del paese. Carri allegorici e costumi ispirati alle discipline invernali animeranno il pomeriggio, trasformando Arsago in un piccolo villaggio olimpico fatto di colori, musica e allegria.
Al rientro in oratorio è prevista l’accensione del braciere, simbolo ufficiale dei Giochi, che darà il via ai giochi olimpici organizzati per bambini e ragazzi. E, come in ogni competizione che si rispetti, “pioveranno medaglie” per celebrare l’impegno e la partecipazione di tutti.
Non mancherà una sorpresa speciale per chi avrà scelto il costume preparato dall’oratorio, a sottolineare lo spirito di condivisione che accompagna l’intera iniziativa.
A chiudere la giornata sarà l’aperitivo dell’atleta, preparato dal Comitato Genitori, momento conviviale pensato per famiglie e partecipanti.
L’evento è organizzato dal Comitato Genitori e dall’Oratorio San Giovanni Bosco, con la collaborazione e l’assistenza tecnica del Gruppo Alpini – Sezione di Arsago Seprio, a cui va il ringraziamento degli organizzatori.
Un Carnevale che unisce tradizione e attualità, mettendo al centro il gioco, lo sport e la comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.