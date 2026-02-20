La tedofora Paola Della Chiesa incontra gli alunni di Cocquio Trevisago
Evento alla primaria Innocente Salvini con studenti e sindaco dei ragazzi. Il messaggio ai giovani: “La formazione nel mondo dello sport non inizia sui campi da gara. Inizia tra i banchi di scuola"
Mercoledì 18 febbraio la scuola primaria “I Salvini” ha accolto un’ospite speciale: Paola Della Chiesa, scelta tra i 10.001 tedofori delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un incarico che, come racconta con orgoglio, rappresenta per lei non solo un onore, ma anche una responsabilità educativa.
Della Chiesa è una professionista varesina attiva nel campo del marketing, della comunicazione e del management sportivo e istituzionale. È nota per aver diretto per anni l’Agenzia del Turismo della Provincia di Varese, contribuendo alla promozione del territorio e dei grandi eventi sportivi
Proprio per questo, nei giorni scorsi ha scelto di entrare nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della provincia di Varese – da Arsago Seprio a Castiglione Olona, da Cazzago Brabbia a Cittiglio e Cocquio Trevisago – per portare ai più giovani il messaggio della Torcia Olimpica.
«La formazione nel mondo dello sport non inizia sui campi da gara. Inizia tra i banchi di scuola. Inizia con i valori: rispetto, partecipazione, comunità», ha spiegato agli alunni.
A Cocquio Trevisago è stata accolta con entusiasmo dalla sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Veronica Comodo, e dagli studenti. I bambini le hanno donato una torcia simbolica e un disegno firmato dalla classe quinta (nella foto).
Durante l’incontro si è parlato dei valori olimpici: rispetto delle regole, amicizia tra i popoli, sincerità, correttezza e impegno. Momento particolarmente emozionante quando i ragazzi, in cerchio, si sono passati la torcia come segno di amicizia e collaborazione, prima delle foto ricordo. Una giornata intensa, all’insegna della cittadinanza attiva e dei valori dello sport.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.