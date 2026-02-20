Varese News

La tedofora Paola Della Chiesa incontra gli alunni di Cocquio Trevisago

Evento alla primaria Innocente Salvini con studenti e sindaco dei ragazzi. Il messaggio ai giovani: “La formazione nel mondo dello sport non inizia sui campi da gara. Inizia tra i banchi di scuola"

Mercoledì 18 febbraio la scuola primaria “I Salvini” ha accolto un’ospite speciale: Paola Della Chiesa, scelta tra i 10.001 tedofori delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un incarico che, come racconta con orgoglio, rappresenta per lei non solo un onore, ma anche una responsabilità educativa.

Della Chiesa è una professionista varesina attiva nel campo del marketing, della comunicazione e del management sportivo e istituzionale. È nota per aver diretto per anni l’Agenzia del Turismo della Provincia di Varese, contribuendo alla promozione del territorio e dei grandi eventi sportivi

Proprio per questo, nei giorni scorsi ha scelto di entrare nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della provincia di Varese – da Arsago Seprio a Castiglione Olona, da Cazzago Brabbia a Cittiglio e Cocquio Trevisago – per portare ai più giovani il messaggio della Torcia Olimpica.

«La formazione nel mondo dello sport non inizia sui campi da gara. Inizia tra i banchi di scuola. Inizia con i valori: rispetto, partecipazione, comunità», ha spiegato agli alunni.

A Cocquio Trevisago è stata accolta con entusiasmo dalla sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Veronica Comodo, e dagli studenti. I bambini le hanno donato una torcia simbolica e un disegno firmato dalla classe quinta (nella foto).

Durante l’incontro si è parlato dei valori olimpici: rispetto delle regole, amicizia tra i popoli, sincerità, correttezza e impegno. Momento particolarmente emozionante quando i ragazzi, in cerchio, si sono passati la torcia come segno di amicizia e collaborazione, prima delle foto ricordo. Una giornata intensa, all’insegna della cittadinanza attiva e dei valori dello sport.

