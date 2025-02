Intervento di vigili del fuoco e sanitari nei boschi di Arsago Seprio

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari sono intervenuti ad Arsago Seprio, lungo un sentiero nei boschi, per soccorrere un motociclista caduto mentre era alla guida di una moto da cross.

Vista la complessità dell’intervento, è stato richiesto anche il supporto del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di recupero.

Il motociclista, che ha riportato ferite di media gravità, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale per le cure necessarie.