“C’era una Volta”: l’IC Manzoni di Rescalda festeggia la fine della scuola con musica e spettacoli

L’istituto comprensivo Manzoni di Rescalda si prepara a celebrare giovedì 6 giugno la fine dell’anno scolastico con “C’era una Volta”, pomeriggio dedicato a laboratori, recite, canti e balli a cura degli alunni.

La festa inizierà alle 16.30 con il ritrovo in oratorio. Poi alle 17 i bambini della scuola dell’infanzia daranno il via allo spettacolo, seguito dalla Festa dei Remigini, durante la quale verranno consegnati i diplomi ai piccoli studenti. Alle 18 sarà possibile visitare l’orto scolastico e partecipare ai laboratori, mentre alle 19 il cortile dell’oratorio si trasformerà in un palco per le canzoni e la recita preparate dagli alunni. Seguirà alle 19.30 la cena con patatine, salamelle e pasta al pomodoro, prima del “gran finale” alle 20.30 con lo spettacolo musicale “Laissez Moi”, un viaggio attraverso le canzoni dal 1920 ad oggi con la band “Rescalda è Leggenda”.