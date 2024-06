Chiara Catella chiude la campagna elettorale di RestiAmo Cantello e ringrazia chi le ha dato e le darà fiducia

“Un obiettivo è un sogno con un punto d’arrivo”. Con questa frase Chiara Catella, sindaco uscente e candidata per il secondo mandato con la lista RestiAmo Cantello, chiude la lunga serie di incontri della sua campagna elettorale e ringrazia tutti all’indomani della festa finale in cui insieme ai candidati della sua squadra ha salutato amici e sostenitori.

Galleria fotografica Cantello – Festa di chiusura della campagna elettorale per Chiara Catella 4 di 6

«È stato un momento di festa vero, sentito, partecipato: abbiamo lasciato spazio solo ai sorrisi ed agli abbracci – dice Chiara Catella – Un grande grazie per chi c’è stato, per chi ha condiviso con noi ogni faticoso momento di questi ultimi mesi. Grazie a chi mi ha spronata a non mollare, a resistere, a sorridere e combattere; grazie a chi ha asciugato le mie lacrime, a chi ha pianto con me, a chi non ha mai messo in dubbio la persona che sono».

Per Chiara Catella non stati mesi facili, ma il sostegno della sua squadra non è mai mancato: «Come diciamo sempre “abbiamo un pallino”, e questo pallino è Cantello, la nostra idea di un paese condiviso, con tutti e per tutti. Per questo chiediamo ai cantellesi di rinnovare la fiducia alla nostra lista, che intende proseguire il percorso avviato durante il mandato in scadenza, con il fermo desiderio di continuare la progettualità e un rinnovato impulso alla condivisione della vita del paese, stimolando momenti aggregativi e associativi per fare di Cantello non solo un paese bello da vivere ma soprattutto un paese vivo».

Chiara Catella ha voluto ringraziare tutti i suoi candidati e la grande squadra che li affianca: «Grazie a tutti i miei ragazzi, quelli nuovi e quelli che stanno per concludere il loro incarico: mi hanno insegnato cosa vuol dire essere una squadra vera che non si disunisce nemmeno nei momenti più duri».