Comune per comune i dati sull’affluenza alle elezioni europee in provincia di Varese

Sono arrivati i dati definitivi sull’affluenza al voto per le elezioni europee nei comuni della provincia di Varese. Complessivamente a livello provinciale ha votato il 51,5% degli aventi diritto.

Si tratta di un dato più basso di quasi dieci punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni europee quando si registrò il 60,4%.

Il comune dove si è votato di più è Duno con il 76,5% seguito da Brinzio con il 73,5% e Cazzago Brabbia con il 73%. In generale i dati più alti sull’affluenza si sono registrati, come atteso, nei comuni dove erano in corso anche le elezioni amministrative locali.

I dati più bassi sull’affluenza si sono registrati a Lavena Ponte Tresa con soltanto il 26,5%, e a Cadegliano Viconago con il 28%.

Di seguito pubblichiamo la tabella con i dati suddivisi comune per comune: