Con il Parco Pineta il workshop “Steam in progress: spunti e strumenti per la didattica steam”

Il 10, 11 e 12 luglio il Parco Pineta ospiterà al Centro Didattico Scientifico il workshop del Transcontinental Educator Artists Collective for Humanity’s “Steam in Progress”.

3 giorni di formazione e sviluppo professionale, grazie alla guida di esperti internazionali del settore, workshop ed esperienze pratiche sui temi dell’arte, della didattica STEAM e dell’eco-education.

Una occasione straordinaria per mettersi in gioco e acquisire nuove conoscenze e competenze insieme a partecipanti da tutto il mondo!

L’evento è dedicato a docenti, educatori ed operatori delle scuole di ogni ordine e grado. Vi aspettiamo numerosi presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di via ai ronchi Tradate; le giornate si svolgeranno a partire dalle 9.00 fino alle 16.00.

Evento realizzato in collaborazione con Transcontinental Educator Artists Collective for Humanity’s, con il patrocinio di Fondazione Comunitaria del Varesotto. Media partner VareseNews. Con il supporto di We Turtle partner specializzato nella formazione del personale scolastico.

CORSO RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DA SOFIA-MIM

__________________________________________

PROGRAMMA (per i partecipanti italiani):

il programma completo sarà pubblicato in prossimità dell’inizio del workshop

___________________________________________

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA al link https://www.weturtle.org/dettaglio-corso/255/phoenix-fest-id-sofia.html

Costo per l’adesione:

– 200€ per i partecipanti – formazione acquistabile con carta del docente