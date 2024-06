Concerto per i 50 anni di Castellanza: il corpo musicale Santa Cecilia celebra la città

Un giro del mondo in musica per omaggiare Castellanza, città da cinquant’anni. È questo il tema del concerto d’estate “Castellanza Oggi” che il Corpo musicale Santa Cecilia proporrà domenica 30 giugno alle 21 nel cortile d’onore del Palazzo comunale.

Il programma attingerà a diversi generi musicali – spaziando dalla classica alla canzone d’autore degli anni Cinquanta, dal pop alle colonne sonore da film – per proporre una serie di brani che segue un preciso fil rouge.

«I musicanti creeranno una sorta di «gemellaggio ideale tra Castellanza e le grandi metropoli internazionali – sottolinea il maestro Daniele Balleello – Suoneremo anche La città dei campanili, il brano composto dal nostro Massimo Dell’Acqua per i 25 anni di Castellanza città, ribadendo una volta di più il senso di appartenenza e il profondo legame della banda con la realtà castellanzese».

Il concerto sarà come sempre a ingresso libero e in caso di pioggia si terrà al Teatro di via Dante.

