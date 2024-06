“Condividiamo la speranza del mondo”, a Varese si chiude l’anno del Distretto Rotary 2042

Sabato 22 giugno al Centro congressi Ville Ponti di Varese si svolge il congresso del Distretto Rotary 2042, l’evento che conclude l’anno rotariano. Un anno particolarmente intenso e ricco di iniziative, guidato dal motto “Creiamo speranza nel mondo”.

Il Governatore del Distretto, Giuseppe Del Bene (nella foto) ha sottolineato come questo anno rotariano sia stato caratterizzato da numerosi progetti e attività che hanno avuto un impatto significativo nelel comunità locali e internazionali: “E’ stato un anno straordinario sotto molti aspetti. Abbiamo lavorato per portare avanti progetti che hanno fatto la differenza e continueranno a farla, ispirati dal desiderio di creare speranza e migliorare le vite delle persone, con particolare attenzione alle giovani generazioni, percorrendo l’obiettivo di una pace positiva che va oltre l’assenza di conflitti”.

Durante il congresso saranno presentati rapporti sui progetti più significativi, inclusi quelli pensati a sostegno delle giovani generazioni relativi alla salute mentale e all’inserimento nel mondo del lavoro. Sarà anche l’occasione per riflettere sui risultati ottenuti e mettere le basi per le sfide future. Saranno inoltre riconosciuti i contributi eccezionali di singoli rotariani e club che si sono distinti per impegno e dedizione.

Il programma del congresso prevede momenti di confronto e la possibilità di esplorare nuove idee per continuare a creare un impatto positivo nelle comunità, ispirati da ospiti illustri.