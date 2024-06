Confident punto di riferimento per gli impianti dentali

Gli impianti dentali rappresentano una delle soluzioni più avanzate e efficaci per ripristinare la funzionalità e l’estetica del sorriso. In un settore in continua evoluzione come quello dell’odontoiatria, intervenire con l’implantologia dentale in caso di perdita di denti non è un fatto puramente estetico, ma una soluzione di qualità e di lunga durata per ripristinare la corretta masticazione del paziente senza l’ausilio di strutture protesiche mobili parziali o totali e per ripristinare tutte le funzionalità del cavo orale.

Sul territorio, il punto di riferimento per gli impianti dentali è Confident Studi Dentistici.

Impianti dentali, diverse possibilità a seconda dei casi clinici

Per ogni caso specifico si può adottare un diverso tipo di impianto dentale: a seconda del problema il dentista può optare per un numero diverso di impianti e materiali differenti, tenendo sempre conto che tutti quanti sono perfettamente biocompatibili, limitando così il rischio di rigetto.

Gli Studi Dentistici Confident vantano migliaia di casi di successo con le tecniche di implantologia a carico immediato che consentono di ripristinare la dentatura, e avere nuovi denti fissi e stabili in poco tempo (meno di 24 ore!). In una sola seduta, infatti, al paziente vengono estratti i denti e inseriti gli impianti, in un tempo che va dalle 4 alle 6 ore dopo l’intervento. Il recupero è pressoché immediato: con questo trattamento si torna a sorridere e masticare come prima e riprendere le normali attività quotidiane in breve tempo.

Gli impianti zigomatici rappresentano l’ultima frontiera dell’implantologia dentale. Grazie a questi trattamenti innovativi si può sostituire la vecchia dentiera tradizionale inserendo una protesi fissa saldamente ancorata ad impianti che vengono posizionati negli zigomi.

La valutazione clinica

Naturalmente, la decisione di procedere con gli impianti zigomatici viene presa dall’odontoiatra dopo aver verificato la fattibilità dell’intervento. È prassi degli studi dentistici Confident e dei loro specialisti in chirurgia, selezionati e sottoposti ad aggiornamento continuo, valutare e pianificare tutte le casistiche con conseguente diagnosi attraverso attrezzature di ultima generazione.

La valutazione mirata alla fattibilità dell’intervento viene eseguita una Tac 3D e uno screening con specialista in chirurgia: anche grazie a questo scrupoloso iter sono decine gli impianti inseriti con successo presso i poliambulatori del Gruppo Confident.

TAC 3D e la panoramica digitale offrono immagini tridimensionali e dettagliate, utili nello specifico per pianificare gli interventi di implantologia e fornire a ogni paziente un a diagnosi precisa.

L’attenzione all’accessibilità alle cure

Confident ha saputo guadagnarsi la fiducia dei pazienti anche per merito dell’attenzione che sempre rivolge all’accessibilità alle cure e anche ai costi. In Confident, l’implantologia diventa alla portata di tutti grazie a metodiche innovative e materiali di nuova generazione. Come la Riabilitazione Protesica fissa su Impianti con tecnologia robotica e fibra continua, una soluzione creata da esperti del Politecnico di Milano e professionisti odontoiatrici che sfrutta la stampa 3D per realizzare protesi su misura, per rendere più sostenibile e accessibile la cura del paziente. Si tratta di un brevetto che porta all’attenzione del chirurgo una soluzione di protesi fissa applicata a 24 ore dall’intervento di inserimento di 4-6 impianti (che avviene in una sola seduta) e che garantisce a tutti i pazienti di riavere funzionalità ed estetica in meno di un giorno.

Una questione di fiducia

Il caso di Confident Studi Dentistici dimostra che diventare un punto di riferimento per gli impianti dentali richiede molto più che competenza tecnica: richiede fiducia. La fiducia dei pazienti è alla base di ogni pratica dentale di successo, e costruirla richiede un impegno costante nel fornire servizi di alta qualità e una comunicazione trasparente. Inoltre chi si sottopone all’implantologia in Confident, e in generale tutti coloro che provano ansia o paura del dentista, possono sottoporsi ai trattamenti in sedazione cosciente. Questo approccio rilassante consente di affrontare la visita in modo sereno, rendendo l’esperienza più confortevole e meno stressante. Questa particolare forma di anestesia – effettuata con la presenza di uno specialista anestesista, che rimane accanto al paziente per tutta la durata dell’intervento – induce rilassamento e abolizione della sensibilità al dolore, senza però causare la perdita di coscienza. In altri termini, i pazienti saranno insensibili al dolore, pur mantenendoli svegli e vigili.. Questo approccio oltre a garantire tranquillità e benessere al paziente, consente anche all’odontoiatra di operare in modo rapido ed efficace. Il dentista potrà concentrare più trattamenti in una singola seduta, e il paziente ritroverà un sorriso bello e sano rapidamente, senza alcun dolore e con un decorso post operatorio più rapido.

La fiducia è la chiave per una buona cura, così come la disponibilità, la vicinanza sul territorio e la flessibilità: per questo motivo gli Studi Dentistici del Gruppo Confident sono aperti da lunedì a sabato, dalle 9 alle 20.

