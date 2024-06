Cure agli stranieri senza permesso di soggiorno: il consiglio regionale approva all’unanimità

Anche i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno avranno assicurate cure ambulatoriali in Lombardia. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità un emendamento al piano socio sanitario presentato dal democratico Carlo Borghetti. Gli stranieri avranno il codice STP (straniero temporaneamente presente) nel caso si tratti di extracomunitari o il codice Eni (Europei Non Iscritti) nel caso si tratti di comunitari non in regola.

L’approvazione all’unanimità ha creato qualche perplessità e malumore a Roma arrivati fino a Milano per una votazione che potrebbe essere frutto di distrazioni da parte di alcuni consiglieri.

L’esito della votazione viene comunque salutato con favore dal Partito Democratico: « Assicurare le cure ambulatoriali ai cittadini stranieri senza permesso di soggiorno, provvedendo al rilascio del codice STP (straniero temporaneamente presente) per i cittadini stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno e del codice ENI (Europei non iscritti) per i cittadini comunitari non in regola”. Finalmente una dimostrazione di civiltà – dice il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che ha firmato l’emendamento – e davvero ogni persona potrà accedere all’assistenza sanitaria di base.

L’accesso alle cure è un diritto fondamentale che deve riguardare tutte e tutti, nessuno escluso, documenti o meno – aggiunge il consigliere dem – il nostro lavoro per garantire una sanità giusta e accessibile a tutte e tutti continua, in attesa di portare in aula consiliare la nostra legge di iniziativa popolare che ha già ottenuto oltre cinquantamila firme».