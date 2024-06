Dalla balera alla politica, riparte la Festa dell’Unità alla Schiranna

Alla Schiranna torna la festa dell’Unità. L’ormai tradizionale appuntamento estivo del Partito Democratico a Varese scalda i motori e aprirà i cancelli della grande area feste a per tutti i weekend d’estate a partire dal 21 giugno.

«Avremo tante novità quest’anno con una festa sempre più sostenibile grazie all’uso dell’ cqua della rete idrica che si abbina a tutte le stoviglie di ceramica e vetro che usiamo da sempre -spiega Massimo Bernasconi, responsabile della festa-. Questo per tutti noi volontari è un impegno ma anche un divertimento che si regge su 4 pilastri: offrire un giusto servizio gastronomico tra qualità e prezzo, dare una fonte di finanziamento per il partito, organizzare iniziative politiche e avere la possibilità di trovarsi, confrontarsi e divertirsi».

E nel primo weekend si accenderanno i riflettori su tutte queste tematiche «Venerdì alle 19 inaugureremo con Alessandro Alfieri per parlare e dire no al Premierato e dell’autonomia differenziata mentre domenica 23 alle 18.3o presenteremo “il cuore della memoria”, un libro sulle donne del PCI» racconta la segretaria provinciale Alice Bernardoni. Politica e cultura che si sposa naturalmente con la festa. «Immancabile tutti i sabati sera ci sarà la nostra balera, un appuntamento ormai tradizione per tanti varesini e poi avremo una serie di cineforum organizzati con Filmstudio90 e quattro concerti speciali».

Ecco il dettaglio di tutti gli appuntamenti già annunciati

Incontri politici

Venerdì 21/06:

19.00: Inaugurazione e a seguire

“Diciamo NO al Premierato” Alessandro Alfieri (Senatore e responsabile delle Riforme PD) dialoga con Alice Bernardoni (segretaria PD Provincia di Varese)

21.00: Assemblea degli iscritti del Circolo PD Città di Varese

Domenica 23/06 ore 18.30: presentazione libro “Il cuore della memoria: storie di donne del PCI” di Piera Egidi Bouchard. Intervengono l’autrice, Magda Negri (già Senatrice), Doriana Giudici (già componente del CNEL) e Riccardo Tomaiuoli (Segretario GD Città di Varese)

Venerdì 05/07: “Libere di scegliere: la 194 non si tocca” con Roberta Morì (Portavoce nazionale Donne Dem), Diana De Marchi (Portavoce regionale Donne Dem), Alessandra Kustermann (già Primaria della Mangiagalli e Presidente del centro SVS-DAS) e Chiara Braga (Deputata PD)

Mercoledì 10/07 ore 18.30: Cathy La Torre (Avvocata e attivista per i diritti umani e contro le discriminazioni) dialoga con Rossella Dimaggio (Assessora del Comune di Varese)

Venerdì 12/07 ore 21.00: sarà con noi Silvia Roggiani, Deputata e Segretaria PD Lombardia

Cineforum, in collaborazione con Filmstudio 90

Domenica 30/06 ore 21.15: 16mm dalla rivoluzione di Giovanni Pipierno

Domenica 14/07 ore 21.15: Tra due mondi di Emanuel Carrère

Domenica 21/07 ore 21.15: The Dreamers – I Sognatori di Bernardo Bertolucci

Concerti e musica alla Schiranna

Domenica 07/07 ore 21.00 : Concerto promosso da Associazione 100Venti APS in collaborazione con CGIL, AUSER, ANPI di Varese

“Eppure noi avevamo un sogno… canzoni, politica, parole, ricordi” per Ivan Della Mea, Giovanna Marini e Paolo Pietrangeli con Alessio Lega, Rocco Marchi e Guido Baldoni

Venerdì 19/07 ore 21.00: Concerto della VAR&B BAND a sostegno del Centro Antiviolenza EOS

Domenica 04/08 ore 21.00: Concerto degli Orobics FnR, Folk and Rock in allegria

I tornei di burraco

Domenica 21 luglio e domenica 4 agosto dalle 14.30

Costo di iscrizione: 15€ (e l’aperitivo l’offriamo noi!)

Il ricavato sarà devoluto a “Centro Antiviolenza EOS”

L’immancabile Pranzo di Ferragosto alla Schiranna

Prenotazione obbligatoria al numero 3454060379

…e la sera grigliamo!

Balla in balera con noi!

Ogni sabato dalle 21.00

22/06: Duo Martini

29/06: Morgana & Mauro Sax

06/07: Flu Band

13/07: Clara & Roby

20/07: Morgana & Mauro Sax

27/07: Kiappin & Lucia

03/08: Arcobaleno Band

10/08: Morgana & Mauro Sax

17/08: Barbara & Luca Project