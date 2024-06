Elezioni a Gornate Olona, il rammarico di Montanari e Leone

Tanto rammarico, ma anche tanta riconoscenza verso gli elettori che hanno scelto di premiare le loro proposte: da “Gornate Civica” e “Gornate Olona Alternativo” arrivano le prime dichiarazioni il giorno dopo il voto.

La sconfitta elettorale ha lasciato parecchia amarezza a Claudio Montanari, fermatosi con la sua squadra al 36,19%. Il candidato aveva investito energie ed entusiasmo nella proposta elettorale per i cittadini, lavorando con determinazione insieme alla squadra di “Gornate Civica”.

E’ proprio ai suoi elettori che ora si rivolge, commentando il risultato elettorale: «Vorrei ringraziare tutti i Gornatesi per essersi recati alle urne a svolgere il loro dovere così numerosi. Sarei onorato di stringere la mano ad uno ad uno, a coloro i quali hanno votato per la lista Gornate Civica. In questo periodo ho conosciuto tanta gente onesta e volenterosa che ama questo piccolo, ma bellissimo paese».

Montanari pensa poi ai prossimi cinque anni e a cosa avverrà sui banchi del Consiglio comunale: «Con gli altri consiglieri del gruppo staremo all’opposizione cercando di collaborare per una Gornate migliore, promettendo a tutti coloro che ci hanno espresso il loro consenso, che continueremo a perseguire i nostri obbiettivi in cui crediamo fermamente, per dimostrare loro che la scelta fatta è stata quella corretta».

Sull’altra riva, Vincenzo Leone guarda ai numeri e si rammarica per quell’ingresso in Consiglio comunale perso per pochi voti: Gornate Olona Alternativa non sarà infatti rappresentata da nessun consigliere.

«Che peccato non essere arrivati in Consiglio, così da portare avanti le nostre idee e contribuire alla macchina amministrativa dai banchi di minoranza. Siamo dispiaciuti, ma anche riconoscenti ai 96 gornatesi che ci hanno dato il loro voto. Abbiamo cercato di farci conoscere e promuovere le nostre idee, personalmente resterò nel Movimento Alternativo: continueremo a lavorare insieme con gli altri del Movimento».

Leone si augura che il sindaco Poretti sappia ampliare lo sguardo dal suo programma e accogliere anche altre visioni e progetti: «Fin dall’inizio abbiamo puntato a richiamare l’attenzione sui bambini e sulle risposte ai bisogni degli anziani: spero l’attuale Sindaco possa trarre spunto da questi suggerimenti».

Questo il risultato elettorale che ha premiato la lista “Insieme per Gornate si rinasce”: Poretti 620 voti (55,26%), Montanari 406 voti (36.19%) e Leone 96 voti (8,56%).