Elezioni a Malnate: sarà ballottaggio tra Sandro Damiani e Nadia Cannito

Sarà uno tra Sandro Damiani e Nadia Cannito il prossimo sindaco di Malnate. E non è un caso l’ordine dei candidati, perché la coalizione di centrodestra è stata quella che al primo turno delle elezioni amministrative 2024 ha ottenuto la maggioranza dei voti. Non però una maggioranza schiacciante: il candidato della coalizione di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia (con Noi Civici per Malnate) e Malnate Ideale ha ottenuto circa il 31% delle preferenze, distaccando non di molto la candidata del centrosinistra Nadia Cannito (Pd e tre liste civiche) che con il 27% di voti si è garantita il secondo turno elettorale.

«Potevamo anche sperare qualcosa in più – spiega Sandro Damiani -: indubbiamente abbiamo avuto un po’ di calo a seguito di Paola (Cassina, ndr), ma è un ottimo risultato. Siamo in testa, siamo i primi e siamo soddisfatti del risultato. Lo scarto con il Pd non è eccessivo ma essere davanti è un segnale: la gente ha voluto dare un segnale di cambiamento. Speriamo che al ballottaggio si andrà a votare in misura ancora superiore e che ovviamente voti per noi proprio per dare la svolta necessaria a Malnate. Ci saranno altri 14 giorni di lavoro per convincere gli elettori. Ci siamo messi in gioco e andremo fino alla fine».



«Siamo soddisfatti – il commento di Nadia Cannito -. È stato un buon risultato e ringrazio il mio gruppo e tutti i candidati. Siamo contenti di quello che siamo riusciti ad ottenere. Ci aspetta un duro lavoro per convincere i cittadini che ancora non sono convinti di noi: dobbiamo lavorare tanto, interfacciarci con le altre forze politiche e cercare di andare a vincere».

Staccata di circa 200 voti il sindaco uscente Irene Bellifemine, che non confermerà quindi il proprio ruolo in municipio. Per l’esponente di Malnate Sostenibile, Lista Irene Bellifemine e Malnate in Movimento la percentuale dei votanti è stata di circa il 24%. «Siamo molto soddisfatti del risultato di oggi – le parole di Irene Bellifemine -, considerato il punto di partenza del nostro gruppo e il punto in cui ci ha lasciati il Pd abbiamo fatto passi da gigante. Siamo una squadra unita, forte e abbiamo raggiunto un risultato mai visto a Malnate, complice il fatto che probabilmente il traino delle europee abbia fatto sì che molti votassero i partiti. Però noi siamo stati votati, il sindaco uscente è stato confermato nella sua credibilità perché è arrivato a soli 200 voti dal Pd. Abbiamo lavorato bene in campagna e continueremo a farlo per Malnate perché merita il nostro impegno. Stasera festeggeremo comunque alla nostra sede».

Più staccata invece Paola Cassina, che si attesta a poco meno del 17 %. «Purtroppo sono ultima – spiega “LaCassina” -, ma abbiamo fatto un buon risultato. C’è una bella squadra, siamo contenti del lavoro e delle persone. Ora ci aspetta un po’ di riposo, poi vedremo».

La partita ora si aprirà sulle possibile alleanze in vista del secondo e definitivo turno, che vedrà le urne aperte il 23 e 24 giugno, tra due settimane. La stretta di mano tra Nadia Cannito e Irene Bellifemine al termine dello spoglio potrebbe essere una prova di disgelo tra le due, che durante la campagna elettorale non si erano risparmiate qualche stoccata anche a toni accesi. Anche Paola Cassina potrà dire la sua nelle prossime settimane: il 17 percento accumulato non è stato sufficiente per sopravanzare gli altri candidati, ma resta comunque una dote importante con la quale presentarsi a un possibile matrimonio. C’è da capire con chi.

Ciò che invece resterà sarà la scarsa affluenza di un primo turno anomalo, con quattro candidati, numerose liste e più di 200 candidati consiglieri. Dato che stride con quanti poi effettivamente si sono recati alle urne: poco più della metà dei malnatesi aventi diritto (7.905 su 14.080). Davvero poco per una tornata elettorale che sembrava essere sentita in città ma che nella realtà dei fatti si è rivelata una delle più basse di sempre, con 5 punti percentuali persi dal 2019, che tradotto in voti sono stati 600 in meno (nel 2019 al primo turno furono 8.510 su 13.583).