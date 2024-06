Elezioni a Malnate, lo spoglio in diretta

Come hanno votato i malnatesi? Seguite con noi lo spoglio delle elezioni comunali 2024 dai seggi di Malnate per scoprire chi tra le quattro coalizioni e i quattro candidati sindaco ha ottenuto più voti.

AL VIA LO SPOGLIO

Dalle ore 14 si apriranno le urne e inizierà lo spoglio.

AFFLUENZA

Si parte da un dato certo: l’affluenza rispetto al 2019 è stata in calo. Se nell’ultima tornata elettorale per le amministrative al primo turno il dato fu del 61,43%, quest’anno solo il 56,16% degli aventi diritto ha espresso il proprio diritto di voto. Più del 5% in meno; un dato che quindi dice che poco più della metà dei malnatesi si è recato alle urne.

LE ELEZIONI 2019

Anche nel 2019 erano quattro i candidati sindaco. Il primo turno premiò la coalizione di centrosinistra che proponeva Irene Bellifemine (45,48 %), che vinse poi il ballottaggio con la candidata del centrodestra Daniela Gulino (38,69 al primo turno). Sandro Damiani, che si presentò da solo con Fratelli d’Italia, ottenne l’8,59%, mentre Domenico Mancino, candidato del Movimento 5 Stelle, arrivò al 7,24%. (Qui tutti i dati del 2019)