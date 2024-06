Esami finali per oltre 2000 studenti varesini degli istituti di istruzione e formazione professionale

Sono iniziati in tutta la Lombardia gli esami finali per la filiera dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). In provincia di Varese gli esami riguardano 2205 studenti.

Per oltre 25.000 studenti lombardi è la conclusione di percorso di studi orientato all’inserimento rapido e qualificato nel mondo del lavoro.

Gli esami, che si svolgeranno in diverse sedi dislocate su tutto il territorio regionale, coprono una vasta gamma di settori professionali, tra cui meccanica, elettronica, ristorazione, moda, informatica, e molti altri. L’obiettivo è quello di certificare le competenze acquisite dagli studenti durante il loro percorso formativo, fornendo loro una qualifica riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

Le province con la maggior presenza di percorsi IeFP sono:

– Milano: 6.291 studenti

– Brescia: 4.201 studenti

– Bergamo: 4.039 studenti

– Varese: 2.205 studenti

«Gli esami IeFP – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia Simona Tironi – rappresentano non solo un traguardo per gli studenti, ma anche un segnale positivo per il nostro sistema educativo e produttivo. La formazione professionale è fondamentale per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e per garantire ai giovani un futuro lavorativo stabile e qualificato. La filiera dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) continua a rappresentare un pilastro fondamentale del sistema educativo lombardo, offrendo ai giovani concrete opportunità di crescita personale e professionale. Gli esami finali attualmente in corso sono la testimonianza dell’impegno e della qualità offerta dagli istituti di formazione della regione».