Fabio Zucconelli per la terza volta sindaco di Brusimpiano

La “preoccupazione” sulle rive del lago Ceresio è finita attorno alle 17 di oggi pomeriggio: Fabio Zucconelli, come ogni candidato unico, aspettava con ansia il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto al voto, traguardo raggiunto, appunto, a metà pomeriggio.

«Ovviamente dobbiamo aspettare lo spoglio di domani per l’ufficialità, ma sono molto soddisfatto della risposta dei cittadini di Brusimpiano», dice quando ha da poco avuto la buona notizia. Certo occorre essere sicuri che la metà delle schede siano valide, ma il grande scoglio è il quorum e raggiunto quello si può sostanzialmente stare tranquilli.

Per Zucconelli, alla testa della civica BuonSenso Comune, è la terza volta e la seconda da candidato unico. Se nel 2014 vinse con il 55,03% dei voti contro Jessica Bizzantini e Dolores Bigatti, nel 2019 si ritrovò in gara da solo e portò in Consiglio tutti e dieci i suoi candidati.

Lo stesso succederà quest’anno. Come prevede la legge 84 del 30 giugno 2022, sono eletti tutti i candidati consiglieri compresi nella lista. Dunque, se l’elezione di Zucconelli verrà convalidata al momento dello spoglio, in Consiglio comunale siederanno insieme al sindaco Franco Bubba, Camilla Bernasconi, Donatello Ferrante, Alice Lombardo, Domenico “Mimmo” Londino, Gabriele Montecalvo, Fabio Pironi, Alessia Scarantino, Bruno Ussia eNicola Zanchin.