Farmacie comunali in rete: Saronno, Gerenzano, Uboldo e Laveno uniscono le forze

Le farmacie comunali di Saronno, Gerenzano, Uboldo e Laveno Mombello insieme per fare rete. È stata presentata nella mattinata di mercoledì 26 giugno a Saronno, la nuova rete di collaborazione fra le farmacie comunali gestite a Saronno da Saronno Servizi spa, a Gerenzano dall’Azienda Speciale Multiservizi Gerenzano, ad Uboldo dall’Azienda Gestione Servizi Uboldo srl e a Laveno dalla Laveno Mombello srl.

Obiettivo del nuovo accordo di collaborazione firmato dalle 4 singole imprese, che gestiscono in totale 7 farmacie comunali, è quello di lavorare insieme per essere competitivi e affrontare le sfide in maniera innovativa, riunendo sotto un unico brand la storia e la professionalità delle farmacie comunali per implementare l’efficienza delle singole realtà, migliorando la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini, rendendo più accessibili i servizi sanitari e ampliando l’offerta di prodotti per la salute e il benessere.

Le farmacie comunali si stanno infatti evolvendo verso un nuovo modello, non più concepibile come solo “distributore di farmaci”, ma come una farmacia al servizio delle persone quale presidio di salute, prevenzione e cura.

La formula della rete contratto presuppone l’indipendenza e il mantenimento dell’autonomia delle singole imprese, le quali continueranno a svolgere in autonomia la propria attività parallelamente a quelle della rete. Gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico- soggettive dei singoli partecipanti. Se il contratto prevede la nomina di un organo comune, incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso, gli atti posti in essere da quest’ultimo – che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti – producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.

La nuova collaborazione tra le aziende permetterà di ottimizzare gli acquisti in collaborazione e supporto con il personale di tutte le farmacie, nuove attività sociali, promozionali e legate al benessere della persona attraverso anche tariffe calmierate, nuovi servizi alla comunità (card, app, volantini, promozioni online) con il fine di avvicinare il cittadino alla propria farmacia, la formazione del personale ed infine un maggior impegno di tutti per accrescere gli investimenti sul territorio legati alla salute della persona.