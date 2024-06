Federico Pisani fa il bis al Mondiale U20 e torna in Sudafrica con gli Azzurrini dell’ItalRugby

Federico Pisani fa il bis. Dopo il Mondiale Under 20 di Rugby in Sudafrica e il Sei Nazioni continua la favola azzurra del rugbista di Rescaldina classe 2004 che nell’ultima stagione ha militato nel Verona Rugby di Aaron Good in serie A ed è fresco di trasferimento al Mogliano Veneto Rugby nel gruppo di Serie A Elite: Pisani, infatti, anche quest’anno è volato in Sud Africa con gli Azzurrini dell’ItalRugby per il Mondiale che prenderà il via sabato 29 giugno.

La palla ovale fa parte da sempre della vita di Pisani, che ha iniziato a giocare nell’Under 8 a soli 6 anni ed è cresciuto con la maglia del Rugby Rho addosso. Nella fila dei biancorossi, infatti, ha militato fino a quattro anni fa, quando è partito alla volta della città di Romeo e Giulietta entrando a far parte della Verona Rugby Academy. A gennaio 2023, poi, l’esordio in prima squadra, dove ha giocato anche quest’anno, e ora si profila per lui una nuova avventura in maglia biancoblu.

Già dallo scorso anno, poi, per il pilone rescaldinese erano arrivate anche le prime chiamate in Nazionale, prima con l’Under 19 per le amichevoli contro Galles e Inghilterra e poi con l’Under 20, con l’ingresso nella rosa per il Sudafrica a valle del raduno pre-mondiale alla cittadella del Rugby di Parma e a Treviso. Poi l’esordio al Sei Nazioni, e ora il bis sudafricano per la rassegna mondiale giovanile, dove gli Azzurrini guidati di coach Roberto Santamaria esordiranno sabato 29 giugno contro l’Irlanda, squadra finalista dell’edizione 2023 e seconda classificata al Sei Nazioni 2024.