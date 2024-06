Fimat Varese, il partner ideale per il tuo percorso verso l’indipendenza energetica

Fimat s.r.l Varese, fondata nel 2022 come distributore di componenti fotovoltaici, rappresenta l’espressione di una passione per le energie rinnovabili e di un profondo legame con il territorio. Nonostante la sua giovane età, l’azienda ha saputo rapidamente costruire una rete solida e affidabile nel settore dell’energia sostenibile.

In un periodo caratterizzato da difficoltà nel reperimento dei materiali, Fimat – che si trova in Viale Padre Gian Battista Aguggiari 77 – si è distinta come una delle poche aziende in grado di garantire disponibilità immediata di componenti. Nel corso del 2023, ha registrato un significativo incremento delle vendite in Italia e in Polonia, raddoppiandole, e nel 2024 ha ampliato il proprio team assumendo tre collaboratori, dimostrando così una forte convinzione nella transizione energetica come strumento per cambiare il nostro Paese.

Specializzata nella distribuzione di componenti e soluzioni innovative nel settore dell’energia solare, Fimat srl è diventata un punto di riferimento grazie alla sua esperienza pluriennale e al suo impegno verso la sostenibilità. Offrendo prodotti di alta qualità e un servizio clienti eccellente, l’azienda supporta installatori, progettisti e aziende del settore.

Un’azienda nata anche con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’indipendenza energetica delle persone, impegnandosi nella transizione verso forme energetiche rinnovabili e pulite e contribuendo alla protezione dell’ambiente e degli ecosistemi. Grazie alla sua flessibilità operativa, Fimat garantisce tempi di consegna rapidi e un servizio efficiente, assicurando la piena soddisfazione dei clienti.

Pronta a supportare anche la creazione delle diverse Comunità Energetiche che stanno nascendo sul territorio, il fondatore racconta la missione dell’azienda: «La nostra missione è promuovere l’adozione di energie rinnovabili attraverso la fornitura e l’installazione di prodotti fotovoltaici all’avanguardia. Crediamo fermamente nella necessità di una transizione verso un modello energetico più sostenibile e lavoriamo per facilitare questo cambiamento fornendo soluzioni affidabili e convenienti».

I PRODOTTI: LA PAROLA ALL’AZIENDA

– Moduli fotovoltaici: selezioniamo i migliori pannelli solari disponibili sul mercato per garantire massima efficienza e durata

– inverter: forniamo inverter di alta qualità per ottimizzare la conversione dell’energia solare in elettricità utilizzabile

– strutture di montaggio: offriamo soluzioni di montaggio robuste e flessibili per qualsiasi tipo di tetto o terreno

– sistemi di accumulo: distribuiamo batterie e soluzioni di storage per massimizzare l’autoconsumo e l’indipendenza energetica

– accessori e cablaggi: Forniamo tutti gli accessori necessari per un’installazione sicura ed efficiente

I SERVIZI

Oltre alla fornitura di prodotti di alta qualità, Fimat offre anche una serie di servizi per supportare i clienti

– Consulenza tecnica: il nostro team di esperti è disponibile per offrire supporto tecnico e consigli sulle migliori soluzioni per ogni progetto

– progettazione e sviluppo: forniamo servizi di progettazione per aiutare i clienti a sviluppare impianti fotovoltaici su misura

– formazione e supporto: organizziamo corsi di formazione per installatori e professionisti del settore, per garantire un’installazione corretta e ottimale dei nostri prodotti.

PERCHE’ SCEGLIERE FIMAT

Qualità e affidabilità: collaboriamo con i migliori produttori del settore per offrire prodotti certificati e di alta qualità.

Innovazione: siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi fotovoltaici.

Sostenibilità: promuoviamo pratiche sostenibili e ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività.

Esperienza e professionalità: il nostro team è composto da professionisti con anni di esperienza nel settore, pronti a offrire supporto e consulenza.

«Siamo entusiasti di collaborare con voi per realizzare impianti fotovoltaici efficienti e sostenibili. Non esitate a contattarci oggi stesso per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi», conclude Bellina, Ceo dell’azienda.

CONTATTI

Email: commerciale@fimatsrl.com

T: 03321952849

M: (Francesco ) 327 777 7739

Viale Padre Gian Battista Aguggiari 77 21100 Varese

Sito | Facebook | Instagram