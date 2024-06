Fiori ed erbe nella bacinella da esporre fuori: è la notte dell’acqua di San Giovanni

È la notte dell’acqua di San Giovanni. Secondo la leggenda, questa sera va esposta la bacinella con erbe e fiori immersi nell’acqua da utilizzare domattina per lavarsi e purificarsi.

La tradizione vuole che questa sera, dopo il tramonto, si raccolga una misticanza di erbe e fiori nei campi. Il raccolto va poi inserito in una bacinella da lasciare all’esterno per tutta la notte in modo da assorbire la rugiada del mattino. La mattina di domani, 24 giugno, l’acqua di San Giovanni potrà essere utilizzata per lavare mani e viso, come rituale propiziatorio e di purificazione. La tradizione narra che l’acqua abbia proprietà curative e protettive, porta salute, fortuna e prosperità, allontana malattie e calamità e protegge i raccolti dei campi.