Fondi del Pnrr per l’Asilo nido comunale di Vedano Olona, la soddisfazione dell’ex vicesindaco Orlandino

Il Comune di Vedano Olona è tra i destinatari dei fondi del Pnrr per gli asili nido e ha a disposizione 480mila euro da spendere per creare nuovi posti.

La buona notizia è arrivata pochi giorni fa, all’indomani delle elezioni che hanno decretato il cambio di amministrazione del paese, ma resta pur sempre una buona notizia anche per gli ex amministratori: «Certo che lo è, un gran bel colpo ottenuto proprio sul finale del nostro mandato amministrativo – commenta Vincenzo Orlandino, ex vicesindaco e candidato sindaco della lista civica Prossima Vedano, sconfitta dal Polo Civico Vedanese – Dopo aver tribolato non poco con il nostro Asilo nido comunale, abbiamo presentato il progetto al 30 di maggio, proprio due settimane fa e questa notizia non può che farmi piacere. Insieme ai fondi già stanziati per il rifacimento dell’impianto termico ci sono tutti i presupposti per riammodernare il nido ed aumentarne i posti disponibili. Vigileremo col gruppo Prossima Vedano affinché questa opportunità non vada sprecata».

Il progetto prevede l’ampliamento della struttura esistente, con la creazione di nuovi spazi per ospitare 20 bambini in più rispetto alla capienza attuale. I tempi imposti dal bando sono abbastanza stretti: c’è tempo solo fino al 31 ottobre per presentare il progetto esecutivo ed effettuare la gara di aggiudicazione dei lavori che dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026. Un primo importante appuntamento per la nuova amministrazione guidata da Sergio Mina, che proprio venerdì prossimo, 21 giugno, si insedierà con la prima seduta del Consiglio comunale.