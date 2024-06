Futura, prosegue la ricostruzione: prese Enneking, Baratella e Orlandi

Prosegue a ritmo di annunci la ricostruzione della Futura Volley Giovani che, dopo aver sfiorato la promozione in A1, sta allestendo di nuovo una squadra competitiva per quello che sarà il sesto campionato consecutivo nella serie cadetta.

Nel giro di pochi giorni le Cocche hanno firmato tre giocatrici: la schiacciatrice texana Alyssa Enneking, il libero Federica Baratella e – ultima in ordine di tempo – l’altra banda Bianca Orlandi. Enneking, classe 1997, prodotto dell’università dell’Oklahoma, affiancherà nel sestetto base l’altro martello straniero Barbara Zakoscielna e ha un’esperienza internazionale costruita tra Cipro e Portogallo dove si è messa in luce a suon di palloni messi a terra.

Alle sue spalle ci sarà quindi Bianca Orlandi (foto in alto) che si unisce ad Aurora Del Freo come backup delle schiacciatrici. Orlandi però è un tassello particolare: ha solo 21 anni, riceve bene e può essere utilizzata anche come opposto. Proprio la sua versatilità ha convinto lo staff tecnico biancorosso che l’ha prelevata da Olbia per farne il jolly della nuova squadra.

È invece ancora più giovane Federica Baratella, 18 anni, varesina cresciuta a Orago che “torna a casa” dopo aver giocato a Cutrofiano. Baratella ritrova due compagne di squadra ai tempi di Orago (Del Freo e Brandi), partirà alle spalle della titolare Cecchetto ma è chiamata a confermare quelle qualità che l’hanno vista già primeggiare con le nazionali giovanili (un oro agli Europei U17, un argento a quelli U16).

Con questi tre arrivi, salgono a undici le giocatrici a disposizione di coach Alessandro Beltrami, confermato sulla panchina biancorossa ereditata sul finire della scorsa stagione. Accanto alle confermate Sofia Rebora al centro e Sofia Monza al palleggio ci sono le schiacciatrici Barbara Zakościelna, Aurora Del Freo, Alyssa Enneking e Bianca Orlandi, i liberi Giada Cecchetto e Federica Baratella, le centrali Chiara Landucci e Fatim Kone e la palleggiatrice Valentina Brandi.