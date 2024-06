Ghiringhelli: “Un percorso da continuare per una Taino migliore e sempre più unita”

Continuità, una squadra ben rodata e diversi progetti da portare avanti per Taino. Stefano Ghiringhelli, sindaco uscente del piccolo comune del Basso Verbano, ha deciso di ricandidarsi per tentare il terzo mandato con la civica #Taino – Taino 2024. Qui i candidati

Una decisione motivata dalla volontà di continuare il lavoro intrapreso in questi anni e di portare a termine le opere in itinere. «Abbiamo ancora molta carne al fuoco – racconta – e molte opere “nostre” che vorrei completare, anche grazie a contributi e finaziamenti già ottenuti e stanziati. La squadra che ci sostiene è stata entusiasta di continuare questo percorso e nessuno si è presentato dicendo ‘io so fare’, ma tutti hanno mostrato la volontà di mettersi a disposizione e lavorare per il bene comune. Questo spirito di collaborazione e impegno è stato un elemento fondamentale nella decisione di ricandidarmi».

Guardando agli ultimi dieci anni, Ghiringhelli vede un paese più unito e tranquillo: «Rispetto agli inizi, vedo un comune migliorato anche a livello di rete sociale, che ha smussato alcune divisioni interne, in parte grazie all’impegno costante dell’amministrazione nel lavorare con e per tutti i cittadini».

Il candidato ricorda anche il periodo delicato e complesso della pandemia COVID-19 che ha avuto un impatto significativo sulla comunità: «È stata drammatica e ha messo in discussione il tessuto aggregativo e l’impegno di molti ma quella situazione critica ha anche fatto anche emergere le persone meritevoli che si sono messe a disposizione della comunità e che ancora oggi sono una risorsa fondamentale».

Guardando al futuro, Ghiringhelli ha delineato alcune priorità: “Da un lato mantenere un bilancio solido che garantisca l’erogazione continua dei servizi, soprattutto in vista dei possibili tagli ai fondi statali per i comuni, dall’altro stimolare la socialità e le opportunità sul territorio. Sarà fondamentale supportare i giovani e i giovanissimi, in particolare quelli delle scuole medie e superiori, che spesso hanno meno attenzione rispetto ad altre fasce della popolazione. Questo per una vera coesione e per il domani del nostro paese».

La pagina di Taino dello speciale elezioni