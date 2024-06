Giornata mondiale contro i maltrattamenti agli anziani, a Busto Arsizio un convegno sulle contenzioni nelle RSA

Venerdì 14 giugno al Museo del Tessile di Busto Arsizio si parla di contenzioni all’interno delle residenze per anziani con un convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale per prevenire i maltrattamenti alle persone anziane, che si celebra ogni anno proprio a metà giugno. Il convegno, che coprirà l’intero arco della mattinata, è organizzato dalla cooperativa sociale KCS Caregiver e dalla casa editrice Dapero, con il patrocinio di UNEBA Varese e dei Comuni di Busto Arsizio e di Legnano.

«Il fenomeno delle contenzioni fisiche e chimiche è ancora molto diffuso in molte strutture sanitarie e residenze per anziani, in particolare nei riguardi di persone che convivono con decadimento cognitivo – spiegano gli organizzatori -. Questo accade nonostante le evidenze scientifiche dimostrino chiaramente gli esiti negativi delle contenzioni non solo sulle persone che le subiscono, ma anche sul personale e sui famigliari».

Il convegno sarà strutturato in una prima parte più teorica e in una seconda parte dedicata ad alcune testimonianze pratiche. Interverranno nella prima parte l’avvocato Andrea Lopez, che inquadrerà lo scenario normativo, la neuropsicologa Giusi Perna, che analizzerà gli studi scientifici a sfavore delle contenzioni, la fisioterapista Barbara Carraro e la dott.ssa Letizia Espanoli, fondatrice del Sente-mente, modello per le organizzazioni di cura, che illustreranno come è possibile metodologicamente superare la contenzione fisica e farmacologica.

Nella seconda parte invece, prenderanno la parola alla dott.ssa Chiara Mazzetti (Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio), che mostrerà un confronto con la situazione al domicilio, per poi arrivare a due testimonianze positive, a cura della Fondazione Carisma di Bergamo e della RSA Accorsi di Legnano – struttura a contenzioni zero che ha ispirato il convegno – con la responsabile sanitaria Stefania Maffei la direttrice Sara Gioia.

Il convegno è offerto gratuitamente agli addetti ai lavori e aperto liberamente a tutti i cittadini interessati: è possibile iscriversi attraverso il sito della casa Editrice Dapero.