Giovane si allontana dalla comunità: arrestato dalla polizia di Como

La polizia di Stato, nella mattina di sabato, ha arrestato un 18enne marocchino accompagnandolo nel carcere minorile Beccaria di Milano, lo stesso era affidato presso una comunità a seguito della condanna per rapina in concorso, avvenuta a Como nello scorso mese di febbraio, in carcere terminerà di scontare la sua pena residua di 1 mese.

L’inasprimento della misura è stata adottata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, sulla base della condotta del ragazzo – dalle risultanze il 18enne si sarebbe allontanato per svariati giorni dalla struttura e in almeno tre occasioni, l’ultima volta senza farvi più rientro – e dove il giudice ha ritenuto vi fosse il rischio che potesse commettere ulteriori reati.

La decisione del Tribunale era comunque arrivata al suo difensore che sabato mattina ha accompagnato il ragazzo in Questura spiegandone la motivazione, agli agenti della Squadra Mobile di Como è bastato recuperare il dispositivo disposto dal giudice e arrestarlo, accompagnandolo in carcere.