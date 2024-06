Gli Hurricane Varese battono i Lampi Milano e vanno alla finale scudetto

Prosegue senza passi falsi la stagione per ora perfetta degli Hurricane Varese. La squadra dei Ciechi Sportivi Varesini, dopo il campionato chiuso da imbattuta, si è aggiudicata anche la semifinale contro i Lampi Milano.

Al Gurian Field di Malnate la squadra di coach Boscardi e Volo ha difeso – come di consueto – molto bene, concesso pochissimo agli avversari e, dopo qualche tentennamento in attacco, si è sbloccata al sesto inning infilando a più riprese la difesa milanese e conquistando la vittoria per 5-2.

Manca ora un ultimo passo agli Hurricane per chiudere al meglio questa stagione: nel prossimo fine settimana, sempre a Malnate, arriverà la Leonessa Brescia per la finale scudetto. I bresciani sono riusciti nell’altra semifinale a sconfiggere la Fortitudo Bologna, campione in carica e che per la prima volta dopo 4 anni non approda all’ultimo atto del campionato di baseball per ciechi.