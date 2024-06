Green deal, agricoltura e innovazione regionale all’imminente plenaria del Comitato Europeo delle Regioni

Il 19 e 20 giugno 2024, i leader e i consiglieri delle città e regioni dell’Unione Europea si riuniranno presso il Comitato Europeo delle Regioni (CoR) per una sessione plenaria. Questa sessione affronterà i risultati delle elezioni del Parlamento Europeo e importanti priorità per i cittadini, tra cui agricoltura e cambiamento climatico.

Dibattito sull’Innovazione Regionale

Un dibattito con i Commissari Europei Elisa Ferreira e Iliana Ivanova si concentrerà sull’innovazione nelle regioni europee. Saranno presentati esempi di politiche innovative durante la cerimonia di premiazione delle Regioni Imprenditoriali Europee, con riconoscimenti a tre regioni di Croazia, Polonia e Spagna.

Politica Agricola Comune (PAC)

Un momento legislativo cruciale sarà l’adozione delle raccomandazioni del CoR sul futuro della PAC. Il Commissario Europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, parteciperà a un dibattito sul tema.

Green Deal e Blue Deal

Il Green Deal Europeo sarà trattato in diverse opinioni, comprese quelle sull’economia circolare e il monitoraggio del suolo. Il CoR continuerà la sua promozione di un Blue Deal Europeo, con opinioni sulla gestione dell’acqua e sull’acqua nell’agenda agricola e rurale dell’UE.

Programma della Sessione

19 giugno, 15:05: Risultati delle elezioni europee 2024.

19 giugno, 16:05: Dibattito sul futuro della PAC con il Commissario Janusz Wojciechowski.

19 giugno, 18:20: Dibattito sul miglioramento del supporto UE per gli ecosistemi di ricerca e innovazione regionale.

20 giugno, 09:40: Dibattito verso una strategia europea per l’acqua.

20 giugno, 12:15: Cerimonia di premiazione della Regione Imprenditoriale Europea 2025.

Opinioni per l’Adozione

Le opinioni per l’adozione includeranno argomenti come la politica agricola, l’economia circolare, il monitoraggio del suolo e il Green Deal globale.