Green School in festa alle Ville Ponti per la Giornata mondiale dell’Ambiente

Il progetto Green School Varese per l’anno scolastico 2023-2024 si conclude con la Festa della sostenibilità in programma alle Ville Ponti mercoledì 5 giugno dalle ore 9.30, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente.

In mattinata due spettacoli teatrali sull’acqua e la consegna degli attestati alle scuole primarie e dell’infanzia.

Nel pomeriggio invece, prima della consegna dei riconoscimenti alle scuole secondarie, è previsto un momento istituzionale con la condivisione dei risultati dell’edizione Green School Varese 2023-2024 e la presentazione di un nuovoPatto Educativo di comunità per lo sviluppo del programma Green School in provincia di Varese.

Il Patto intende creare e formalizzare una condivisione di valori e di obiettivi tra i soggetti del territorio, assumere impegni comuni per lo sviluppo del programma Green School e diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile nella provincia di Varese.

Oltre allo spettacolo di benvenuto a cura di Chicco Colombo “Il mare inizia qui” e alla doppia rappresentazione de “L’acqua è nelle nostre mani” della compagnia Teatro del sole assieme ai bambini della primaria Mazzini di Besozz, durante tutta la giornata sarà possibile partecipare alla mostra interattiva “Acqua Fan”, all’Eescape room “Viaggio nell’acqua” e alla caccia al tesoro “Acqua in bocca“.

Di seguito il programma della giornata.