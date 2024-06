Gunnar Vincenzi torna a fare il sindaco di Cantello: eletto con il 60% dei voti

Gunnar Vincenzi è il nuovo sindaco di Cantello. Con la sua lista Cittadini in Comune ha conquistato 1.476 voti, il 60,2 delle preferenze, superando di oltre 20 punti percentuali il sindaco uscente Chiara Catella, in lista per il secondo mandato. La lista RestiAmo Cantello si è fermata a 976 voti, il 39,80% delle preferenze.

Per Gunnar Vincenzi una vittoria netta, che a ore lo riporterà nell’ufficio di primo cittadino lasciato cinque anni fa, dopo due mandati consecutivi.

«Ringrazio tutti i cantellesi per questa prova di fiducia – dice Vincenzi – Ringrazio chi mi ha votato, dimostrando di apprezzare la mia discesa in campo dopo i due mandati fatti in passato ma anche dopo il contributo dato all’elezione di Chiara Catella cinque anni fa. Credo che le tre parole chiave del programma elettorale della mia lista Cittadini in Comune – competenza, ascolto e partecipazione – siano quelle che ci hanno permesso di ottenere questo bel risultato. C’è grande entusiasmo e vedremo di fare il meglio per Cantello».