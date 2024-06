Holt, Silvestri e Griffin: gli Skorpions fanno il pieno di premi stagionali

Non si è chiuso come sperato il campionato degli Skorpions che, dopo aver dominato la regular season chiudendo imbattuti, hanno perso la semifinale contro i Panther Parma.

In attesa di sapere chi tra gli emiliani e i Guelfi Firenze si laureerà campiono nell’Italian Bowl di domenica 30 giugno a Ravenna, l’Italian Football League sta riconoscendo la grande stagione dei varesini, premiandoli con i premi personali.

Coach Nick Holt è stato nominato allenatore dell’anno, Davide Silvestri ha vinto il premio come rookie stagionale mentre come miglior giocatore – e non poteva essere altrimenti a nostro avviso – Ryan Griffin. Il quarterback Usa ha infilato una serie di gare e giocate decisive durante tutta la stagione mettendo in mostra di essere fuori categoria.