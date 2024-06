I 30 del Poz per il preolimpico: per la Openjobmetis ci sono Mannion e Woldetensae

Primo – lunghissimo – elenco di convocati per la Nazionale di basket che andrà alla ricerca della qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha stilato una lista di 30 giocatori che verrà scremata strada facendo per arrivare ai 12 che disputeranno il torneo preolimpico di Porto Rico che si disputerà tra il 2 e il 7 luglio.

L’ex play dei Roosters ha compreso nel gruppo anche due giocatori della Openjobmetis Varese: si tratta del playmaker Nico Mannion il cui nome era certo da tempo e l’ala Tomas Woldetensae, azzurro nella scorsa estate che sembrava uscito dai radar. Per l’esterno bolognese (che difficilmtente resterà a Varese: il suo contratto scade il 30 giugno) invece ci sarà la possibilità di rimettersi in mostra e, magari, aspirare a una convocazione in extremis. Tra gli altri anche due ex: Achille Polonara e Guglielmo Caruso.

Dell’elenco non fa purtroppo parte Simone Fontecchio, uno dei leader dell’Italbasket: l’ala dei Detroit Pistons ha dovuto rinunciare in seguito all’operazione a un piede che lo terrà lontano dai campi per un periodo. Ci sarà invece l’altro azzurro della NBA, Danilo Gallinari, che ha concluso la stagione con i Milwaukee Bucks. Nel gruppo sono compresi anche i tesserati di Virtus Bologna e Olimpia Milano che sono impegnati nella finale scudetto.

Tanti i giovani, anche provenienti dalla Serie A2 o addirittura da esperienze minori come il promettente Francesco Ferrari del College Borgomanero, destinato ad andare in A2 a Cividale. Una scelta presa sull’onda del “Green Team” varato lo scorso anno: le convocazioni servono anche ad allertare per le altre attività estive della Nazionale. Il c.t. effettuerà il primo “taglio” tra due giorni, il 6 giugno, selezionando 18 uomini per il ritrovo di Trento (9-13 giugno) seguito dal training camp di Folgaria fino a venerdì 21. Poi le amichevoli contro la Georgia (domenica 23 a Trento) e la Spagna (martedì 25 a Madrid) prima di volare a Miami e da lì a Porto Rico.

I CONVOCATI