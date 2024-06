I Black Project da Magnago al palco di Vasco, apriranno il suo concerto a Bari

Da Magnago al palco di Vasco: è l’avventura dei Black Project, una band alternative rock dell’Alto Milanese, selezionata per fare per “aprire” il concerto del Blasco.

«Lo scorso venerdì 31 maggio abbiamo passato le selezioni per aprire il concerto di Vasco Rossi» spiega Elena Colombo, voce femminile della band insieme, al fianco di Marco Pontone (voce maschile), Carlos Espinal (chirtarrista e compositore dei brani, fondatore del progetto), Daniel Baldo (batteria), Alessandro Tattolo (basso) e Gabriele Giugni (chitarra).

«Suoneremo prima di Vasco, sabato 29 giugno, allo stadio San Nicola di Bari».

Le selezioni sono avvenute all’interno di un contest organizzato a Zocca, il paesino natale di Vasco, sulle colline appenniniche tra Bologna e Modena. «Siamo arrivati undicesimi su 518 band che partecipavano al festival, per noi un risultato che mai avremo pensato». Sono stati selezionati dieci gruppi per le diverse date a San Siro o Bari.

Che tipo di rock fate? «Crossover. Molti ci paragonano ai Linea 77 come riferimento italiano o ai Linkin Park o System of a down a livello internazionali. O i Lacuna coil per la presenza di voce maschile e voce femminile». Nel 2023 hanno pubblicato Mister Nessuno, il primo album, con nove pezzi in italiano che guardano a temi sociali, dalla guerra alla violenza sulle donne, la crisi climatici. «La scelta di cantare in italiano, in questo genere, ci identifica in modo offerta rispetta alla offerta del genere». Dopo l’estate arriverà il primo singolo, Rumore, in vista del secondo album.