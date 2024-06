Ictus, conoscerlo per prevenirlo, la campagna di Rotary

Un vademecum per sapere cos’è l’ictus, come prevenirlo e riconoscerne i sintomi. Piccoli particolari che possono salvare una vita.

L’impegno costante del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano si concentra su diverse iniziative di pregio internazionale. Nell’ultimo mese, in particolare, durante il convegno “Cuore e benessere” a Luino ci si è rivolti alla cittadinanza con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari illustrando il progetto riguardante l’Ictus Cerebrale, una delle prime cause di invalidità e decesso e può colpire tutti in qualsiasi momento.

Riconoscerne precocemente i sintomi con un rapido intervento aumenta le possibilità di sopravvivenza e riduce notevolmente i rischi di handicap.

Il progetto intende sensibilizzare la popolazione presente nei territori di competenza del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e del Rotary Club Lomazzo dei Laghi sulla prevenzione di tale malattia ed ha ottenuto il patrocinio della ATS Insubria e di Federfarma.

Con l’aiuto dei medici rotariani sono state redatte le note informative stampate su pieghevoli e poster.

Le informative sono in distribuzione nei territori di competenza dei due club presso i luoghi frequentati dalla popolazione (studi medici, farmacie, CAF, palestre, municipi ecc.).