Il centrosinistra vince le elezioni a Rescaldina, Gilles Ielo confermato sindaco

Lo scrutinio delle europee parlava di un centrodestra complessivamente oltre quota 50% a Rescaldina. Le amministrative, però, molto spesso sono una partita a parte, e infatti come cinque anni fa il risultato delle urne ha ribaltato i pronostici figli della tornata sovracomunale e ha confermato Gilles Ielo e la civica di centrosinistra Vivere Rescaldina alla guida del paese.

Ielo è stato confermato sindaco di Rescaldina anche per i prossimi cinque anni con il 49,28% dei voti contro il 47,04% di Luca Perotta, sostenuto da CambiaRescaldina, lista di centrodestra che riunisce sotto un unico simbolo Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la civica Nel cuore Rescaldina. Il “verdetto” elettorale parla di 145 voti di distacco, in una partita giocata scheda su scheda come è spesso successo in paese. Fuori dai giochi fin dai primi seggi scrutinati, invece, Mauro De Candia, candidato dell’omonima civica, che si è fermato al 3,68%.

Ielo: “Abbiamo la fiducia dei rescaldinesi e continueremo a lavorare su questa strada”

«Emozionante – è stato il commento a caldo del sindaco Ielo dopo la riconferma -: in questo momento l’unica parola che mi viene in mente è questa perché ad ogni seggio i risultati altalenanti ed è sempre una grande emozione. Abbiamo aumentato il divario di una manciata di voti, questo vuol dire che abbiamo la fiducia dei cittadini rescaldinesi e continueremo a lavorare su questa strada». «Non siamo nuovi a queste imprese – ha aggiunto Ielo riferendosi al “ribaltone” rispetto ai risultati delle elezioni europee -; secondo me era anche differente rispetto alla scorsa tornata perché il partito trainante non era la Lega ma Fratelli d’Italia, che ha un senso di appartenenza ancora maggiore, ma questo avvalora ancora di più il risultato raggiunto. Sono pronto per i prossimi cinque anni da sindaco e non vedo l’ora, già da stasera inizieremo a lavorare con gli assessori che domani verranno nominati».

Perotta: “Volevamo un esito diverso ma domattina si ricomincia a lavorare”

C’è delusione – è scontato – dopo il risultato delle urne tra le fila CambiaRescaldina, i cui candidati però sono già pronti a rimettersi al lavoro per costruire i prossimi cinque anni di opposizione. «Volevamo cambiare Rescaldina, avevamo tutti i buoni presupposti per farlo e avevamo voglia di farlo, ma i nostri cittadini hanno deciso di continuare per il vecchio – è il commento a caldo di Luca Perotta, che ringrazia tutti quelli che lo hanno sostenuto -: il giudizio è quello che hanno dato i dati delle elezioni, ne accettiamo l’esito e andiamo avanti. Vedremo quanti consiglieri di opposizione avremo e continueremo a lavorare: siamo dispiaciuti, volevamo che l’esito fosse diverso, ma domani mattina si ricomincia a lavorare e il Comune rimarrà uno dei nostri sogni».

«Cercheremo di rappresentare al meglio i cittadini che comunque ci hanno votato in gran numero – aggiunge Matteo Longo -: abbiamo perso ma tanti cittadini hanno creduto e credono in noi ed è giusto che trovino la loro rappresentanza in noi in consiglio comunale». «Rimaniamo sempre disponibili per i cittadini, cercheremo di rappresentare al meglio tutti i rescaldinesi e principalmente i nostri elettori – conclude Federica Simone -: abbiamo sempre creduto in una politica corretta, con collaborazione, e manterremo alte le nostre priorità facendole presenti in opposizione. Non faremo alcun passo indietro, tutto quello che abbiamo messo in luce durante la campagna elettorale lo porteremo sul tavolo dell’opposizione e spero in un maggior ascolto da parte della maggioranza».