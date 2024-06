Il Coro Divertimento Vocale inaugura gli eventi estivi della Vela di Ferno

Dopo il tradizionale appuntamento con “La Notte del Drago Show” e il “Trofeo Grandinetti”, ad inaugurare la stagione estiva della tensostruttura di via Marco Polo a Ferno sarà il Coro Divertimento Vocale di Gallarate. L’evento è proposto dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito del calendario EventiEstate2024 ed è in programma per sabato 8 giugno dalle ore 21.

“È un privilegio poter ospitare nella programmazione estiva un evento di tale portata. – ha dichiarato il Sindaco di Ferno Sarah Foti, con delega alla Cultura – Noto in tutta la nostra provincia e non solo, il Coro Divertimento Vocale porta con sé una scia di spensieratezza, coinvolgimento e ilarità che sono certamente gli ingredienti giusti per prepararsi ad accogliere la stagione estiva”.

Fondato nel 1996 dal Maestro Carlo Morandi, il Coro Divertimento Vocale è una delle realtà di musica corale più numerosa in Italia, con i suoi 150 elementi e una nutrita band di strumentisti. Il suo repertorio spazia attraverso generi musicali come pop, rock e gospel, regalando ad ogni concerto emozioni differenti con la magia di brani toccanti e la sprizzante energia di pezzi travolgenti. Da evidenziare, inoltre, l’intenso impegno sociale della corale gallaratese, che, con larga parte dei propri eventi, sostiene associazioni ed onlus territoriali nella raccolta di fondi e nella diffusione del loro messaggio benefico.

Il Coro Divertimento Vocale, che era già stato a Ferno una decina di anni fa, grazie all’associazione di volontariato Padre Kolbe, torna alla vela rinnovato in voci, pezzi musicali ed esperienze di spicco. Nel 2019 il gruppo ha partecipato al programma televisivo Italia’s Got Talent, arrivando in finale con l’esibizione del suo speciale “Temporale”.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito. Sarà anche disponibile il servizio ristoro, grazie all’impegno e alla disponibilità delle mamme e dei papà del rinato Comitato Genitori di Ferno.