Ferno: passione e spettacolo con i magnifici cinque

È con orgoglio che gli Sbandieratori di Ferno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, annunciano che saranno loro, domenica 13 aprile, ad ospitare il 18° campionato regionale sbandieratori e musici. Un evento eccezionale che coniuga spettacolo, arte e musica.

La cittadina di Ferno sarà in mano a cinque gruppi di sbandieratori, provenienti da Ferno, Legnano, Vigevano, Busnago e Capriolo, per un totale di un centinaio di sbandieratori e musici che incanteranno il pubblico con i loro numeri acrobatici, in cui conta tanto l’affiatamento con i compagni, quanto l’allenamento e i muscoli. Saranno quindi cinque i gruppi che si contenderanno il titolo di campione regionale in attesa che si possa tornare come qualche anno fa a vedere molti più gruppi prendere parte ad una giornata di tecnica e divertimento.

Il campionato prevede esercizi di singolo tradizionale, il doppio, la piccola squadra di 4 o 6 elementi, la categoria musici con tamburi e chiarini per un massimo di 15 atleti e poi la grande squadra: una coreografia che conta fino a 12 sbandieratori, che può essere integrata anche con i musici fino a 20 elementi. La gara prevede di assegnare un primo, secondo e terzo posto per ogni categoria, più una gara combinata e un premio per chi farà più punti nelle diverse esibizioni.

Il campionato si terrà nella palestra di via padre Pedrotti, con ingresso libero. Alle 10 si ritroveranno i diversi gruppi. Le gare si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, quando è prevista la premiazione. Gli sbandieratori non sono considerati propriamente degli sportivi, tanto è vero che non sono previsti sbandieratori e musici alle olimpiadi. Ma a torto, se si considera che gli allenamenti durano tutto l’anno, estate compresa. A Ferno, ad esempio, il gruppo di sbandieratori si allena due giorni alla settimana, per un totale di 4 ore e mezzo, e si mette a disposizione per partecipare a feste di paese e medioevali, spesso spostandosi in altre regioni.

«Sicuramente è uno sport non classico – afferma Maurizio Giacomini, presidente degli Sbandieratori di Ferno – Le due federazioni (la Fisb, federazione italiana dei giuochi antichi e sport di bandiera e la LIS lega Italiana sbandieratori) sono combattute sull’opportunità di diventare uno sport propriamente detto. Noi non abbiamo quel problema perché siamo nati come gruppo Uisp, e pertanto siamo “sport per tutti”. Il campionato regionale nasce per aggregare i gruppi lombardi, indipendentemente dalla federazione di appartenenza. Cosa ci spinge a continuare? La passione. Ai ragazzi piace, vengono, si allenano. In 20 anni, oltre 100 ragazzi si sono avvicinati a noi. E poi ci piace andare in giro a far veder quello che prepariamo».

Se il gruppo di Sbandieratori di Ferno – nato nel 1980 e “rinato” nel 2008, quando ha deciso di costituirsi nuovamente – continua ancora oggi è per il gusto di “far festa e divertirsi”. Ed è con questo spirito che il pubblico è attesto domenica 13 aprile a Ferno: un’occasione per vedere qualcosa di unico, che speriamo la modernità non cancelli. Anzi, chissà che questo evento non costituisca un’occasione per portare i riflettori su sbandieratori e musici, riportandoli alla ribalta ancora una volta.