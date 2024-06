Il play di Gallarate Andrea Calzavara firma un triennale con Brindisi

In attesa di mosse in entrata in casa Pallacanestro Varese, si muove il mercato dei giocatori del nostro territorio impegnati nei maggiori campionati. È il caso di Andrea Calzavara, 22 anni (ne compirà 23 a dicembre) che ha firmato un contratto triennale con la Happy Casa Brindisi.

La società pugliese, retrocessa in A2 al termine dell’ultima stagione, ha puntato quindi con decisione sul playmaker di Gallarate, messosi in luce con la maglia del Monferrato Basket. Con i piemontesi della Novipiù, Calzavara (alto 1,95) ha fatto registrare 13,4 punti, 4,5 rimbalzi e 3,1 assist a partita attirando così le attenzioni del club brindisino, intenzionato a risalire subito nella massima categoria. (foto Junior Monferrato Basket)

Cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Varese, Calzavara ha mosso i primi passi senior con la maglia della Robur et Fides per poi giocare a Pavia, Mantova (primo club di A2) e quindi Monferrato dove era compagno di squadra di un altro varesino, Niccolò Martinoni. Purtroppo le sue prestazioni non sono bastate a centrare l’obiettivo salvezza per la Novipiù.

Ora l’approdo in riva all’Adriatico con un accordo che scadrà nel giugno 2027, anche se sono previste alcune clausole di uscita (sia per il giocatore sia per la società del presidente Marino) al termine sia del primo sia del secondo anno di contratto.

A proposito di playmaker varesini impegnati in A2 in Puglia, va sottolineato il cammino di Matteo Parravicini con la maglia di Nardò. Il regista di classe 2001 (come Calzavara) sta disputando la pool salvezza nella quale ha segnato fino a ora 11,5 punti con il 43% dall’arco del tiro da 3. Nel match più recente, contro Latina, è stato il top scorer con 23 punti frutto di un eccellente 7/14 nel tiro pesante.