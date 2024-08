È indagato il conducente dell’auto da dove è caduto il 19enne di Busto Arsizio Lorys Bellapianta

Non viaggiava veloce l’auto dalla quale è stato sbalzato Lorys Bellapianta, 19 anni di Busto Arsizio morto sul colpo in Salento nella notte di lunedì.

Il veicolo, una Opel Corsa, è stato piuttosto visto zigzagare in una strada secondaria non distante dal lungomare di marina di Carovigno, a Torre Santa Sabina nel Brindisino. Manovre azzardate, forse un gioco. O forse l’effetto dell’alcool di chi era alla guida. La novità di oggi è la positività all’alcool est del conducente la vettura da cui il giovane bustocco è volato.

Una dinamica da ricostruire nel dettaglio e che sarà cura della polizia giudiziaria appurare per ricostruire con precisione le responsabilità che hanno portato al decesso del ragazzo: famiglia conosciuta in città, una mamma e un fratello minore, e un papà perso da pochi giorni.

La vacanza uno sfogo per uscire da una situazione difficile e di dolore. Una vita spenta con la testa finita contro un marciapiede in una notte di vacanze. La persona alla guida del veicolo è ora indagata per omicidio stradale.