Sbalzato dall’auto in corsa, indagini sulla tragica morte del giovane di Busto Arsizio in vacanza in Puglia

Avrebbe compiuto vent’anni a dicembre Lorys Bellapianta, il ragazzo di Busto Arsizio, morto in un tragico incidente nella notte tra domenica e lunedì a Torre Santa Sabina, Marina di Carovigno, dove era in vacanza con alcuni amici.

Una tragedia per la famiglia Bellapinata, che si aggiunge a un dolore che non si è ancora lenito: solo due settimane fa Lorys aveva perso il padre Luigi, scomparso dopo una malattia. Papà Luigi Bellapianta era appassionato di musica e organizzava serate musicali con la moglie Raffaella De Stefano e con i due figli, Lorys e Devis.

Cosa sia successo a Lorys domenica notte saranno le indagini a doverlo chiarire. Il giovane è stato catapultato fuori dall’auto in corsa ed ha battuto la testa sull’asfalto: è morto sul colpo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, stava viaggiando seduto sul sedile posteriore di un Opel Corsa, insieme ad alcuni amici.

La portiera si sarebbe aperta all’improvviso, forse perché non era chiusa bene, ma non si esclude che il ragazzo, che non indossava la cintura di sicurezza, si sia sporto troppo dal finestrino, perdendo l’equilibrio. Chi ha visto l’utilitaria passare, ha parlato di un percorso a slalom ma fatto a bassa velocità.

Decisive saranno le testimonianze degli amici che erano con lui. La salma è ora a disposizione della magistratura, nella camera mortuaria del cimitero di Ostuni, in attesa dell’autopsia.

Sarà disposta anche una perizia tecnica sulla Opel.

A ricordare con affetto la famiglia è stata la vicesindaca di Busto Arsizio Manuela Maffioli che nel 2020 aveva celebrato le nozze dei genitori di Lorys : «Con il sindaco Emanuele Antonelli, anche a nome dell’amministrazione comunale, ci stringiamo alla nostra concittadina Raffaella, ferita così spietatamente in poco tempo come moglie e madre e abbracciamo con lei il piccolo Devis. L’amministrazione è e sarà vicino alla famiglia in questo terribile momento per ogni supporto possibile».