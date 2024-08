“La cucina era il tuo unico posto felice”, la scuola di Lorys lo ricorda così

Un bel messaggio pubblicato sul sito della scuola che frequentava Lorys Bellapianta, il giovane di Busto Arsizio morto in un incidente stradale in provincia di Brindisi lo scorso 12 agosto.

Lorys frequentava l’Istituto Professionale di Stato – Pietro Verri e una delle sue professoresse ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio, che è, però, allo stesso tempo un ritratto del giovane e un appello a scoprire la verità.

I funerali del ragazzo si terranno domani mattina, lunedì 19 agosto, alle 9.30:la famiglia ha chiesto un aiuto concreto e non fiori. I fondi serviranno anche per sostenere gli studi del fratello minore, Devis, che ha perso il papà e il fratello a distanza di pochissimo tempo. L’Iban per effettuare la donazione alla famiglia Bellapianta – De Stefano è IT55 K030 6922 8001 0000 0101 530.

Questo il messaggio della scuola:

Non si è mai pronti a lasciare andare via una vita così giovane, la nostra scuola si stringe al dolore della famiglia per la perdita di Lorys.

“E poi arrivano quelle notizie che vorresti non arrivassero mai… come quella di ieri: 12 agosto 2024! tutto si ferma, senti un profondo dolore e pensi che il tuo mestiere sia il più terribile del mondo! non trovi le parole, sei attonita e sconvolta. Ogni alunno diventa parte integrante della tua vita e vorresti sempre e solo il “sole”, per ciascuno di loro, sai che dietro ogni volto c’è una storia e da quella devi partire…

Caro Lorys, io mi sento in colpa! perché forse come docente ho fallito. E nonostante le nostre discussioni, le nostre litigate, le nostre riflessioni, le nostre risate, non sono riuscita a proteggerti davvero! perché lo so, quanto a volte ti sentivi triste e deluso, arrabbiato e ferito, davanti alle ingiustizie che la vita ti aveva riservato. E la scuola era la tua “stella Michelin”, a tuo modo, nei tuoi punti di forza! e allora voglio e devo ricordarti così…nelle nostre ore di laboratorio di cucina, il tuo unico posto felice, con una delle foto del tuo cuore, che tu stesso mi hai chiesto, accanto al prof. De Angelis.

Terrò sempre appeso nella mia camera da letto, il disegno del pokemon che hai fatto per Seba, per farlo felice, e non cancellerò mai dal mio cuore il tuo augurio di “buona estate” di inizio giugno…Sarà come il nostro ultimo abbraccio. Com’è successo?? perchè?? voglio saperlo!! ma per il momento l’unico punto fermo è che sei sbalzato fuori dall’auto, morendo a 19 anni, e questo io non posso accettarlo. Ciao Lorys, ti voglio bene! Vola alto…Capitano della tua anima!”

La tua prof. Franchina

“Ci piace ricordarti così, come tu stesso ti immaginavi. Sii Felice, ovunque tu sia!”