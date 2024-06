Incidente a Gemonio, settantenne si ribalta con l’auto

Incidente alle 21:10 di questa sera sera, sabato 15 giugno, a Gemonio in via Motti. Per cause in corso di accertamento un’auto, guidata da un uomo di 70 anni, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Varese . L’intervento è stato coordinato dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei Laghi. L’uomo è stato soccorso in codice rosso.