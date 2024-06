Incidente in Valle di Blenio, grave un motociclista di 75 anni

La Polizia cantonale comunica che oggi – venerdì 28 giugno verso le 14 -, poco prima di Acquacalda, c’è stato un incidente stradale che ha coinvolto un 75enne motociclista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto che viaggiava in direzione del Passo del Lucomagno.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il centauro, mentre affrontava una curva, ha urtato la fiancata di un camper, che circolava in direzione di Olivone, per poi cadere a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 75enne ha riportato serie ferite.